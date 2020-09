Restaurace by měly více dbát na protikoronavirová opatření, apeluje expert

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stravovací zařízení by měla více dbát na dodržování opatření proti šíření koronaviru, aby vláda nerozhodla o jejich opětovném uzavření. Obavy ze zpřísnění opatření vyvolalo i jmenování Romana Prymuly ministrem zdravotnictví. Na dnešním setkání s novináři to řekl Igor Třeslín, ředitel společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy.