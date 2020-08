Bank of England má obavy: Britská ekonomika se bude zotavovat pomaleji

Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky, dnes také uvedla, že hospodářství se bude z pandemie zotavovat patrně déle, než se banka původně domnívala.

"Měnový výbor nemá v úmyslu zpřísňovat měnovou politiku až do té doby, než budou existovat jasné důkazy, že se citelně snížily nevyužité kapacity a že byl splněn cíl mít inflaci dlouhodobě blízko dvouprocentní úrovně," uvedla dnes britská měnová autorita.

Banka nezměnila ani masivní program nákupů dluhopisů, který má podpořit firmy a domácnosti. Na úroveň z konce loňského roku se ekonomika podle banky do konce příštího roku zřejmě nevrátí. V květnovém výhledu se ještě domnívala, že zpět na předkrizovou úroveň by se velikost ekonomiky mohla vrátit ve druhé polovině příštího roku.

Vyhlídky na letošní rok ale nejsou tak chmurné jako v květnovém výhledu. Míra nezaměstnanosti by měla na konci roku dosáhnout maxima 7,5 procenta, což by byl skoro dvojnásobek nejnověji zveřejněného údaje. Je to ale lepší perspektiva než v předchozí prognóze, kdy Bank of England očekávala, že se míra nezaměstnanosti dostane těsně pod deset procent.

Celkově teď je britská ekonomika na cestě k celoročnímu propadu o 9,5 procenta, což by byl nejhorší výsledek za 99 let, uvedla agentura Reuters. V květnovém scénáři banka počítala s propadem o 14 procent.

Příští rok se hrubý domácí produkt (HDP) podle aktualizovaného výhledu centrální banky zvýší asi o devět procent, tedy mnohem méně, než banka předpovídala v květnu, kdy počítala s růstem o 15 procent. Upozorňuje také na riziko celkově pomalejšího procesu zotavování po krizi. Aktuální výhled naznačuje, že inflace by se mohla přechodně dostat i do záporu.

Centrální banka stále posuzuje dopady případných záporných úrokových sazeb a uvedla, že existují faktory, které by mohly změnit její předchozí názor, že dno úrokových sazeb je těsně nad nulou. Bank of England ale také upozorňuje, že se zápornými sazbami jsou spojena rizika, zejména pokud jde o účetní rozvahu bank.