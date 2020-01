Fantom garáží a rodinných domů dopaden. Obviněnému muži hrozí pět let

Muž se podle policie do objektů vloupával od loňského července. Až do ledna stihl vniknout do osmi rodinných domů a čtyř garáží převážně v Havířově na Karvinsku a okolí.

Z rodinných domů si podle policistů odnášel šperky, peníze, elektroniku i osobní doklady. Z jedné z garáží vzal lodní motor či masážní přístroje. Odcizené věci prodal a peníze utratil. Způsobil škodu za 200.000 korun.

"Obviněný muž se ke svým činům doznal a v současné době je stíhán vazebně," uvedla Bělunková.