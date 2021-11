Nejvyšší soud soud odmítl dovolání muže, který podporoval terorismus na Novém Zélandu

Nejvyšší soud rozhodoval nedávno bez veřejného jednání. Výsledek ČTK sdělila mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová. Nejvyšší instance plné odůvodnění zatím nezpřístupnila.

Pravicový extremista z Austrálie zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek lidí. Akci živě vysílal na internetu. Video se dostalo i na server, kde se k němu vyjádřil muž z České republiky pod přezdívkou Ssman, kterého policisté ztotožnili jako Benedikta Čermáka ze Znojma. "Jak jim chutná jejich medicína! Dobrá práce! ????" napsal v diskusi pod videem.

Čermák vinu popíral, podle obhajoby z jeho komentáře nelze dovodit schvalování terorismu. "Komentář, ač jakkoliv hloupý, je napsán v jedné větě oznamovací a druhé tázací, ani v jedné větě z toho nelze vyvozovat jakýkoliv pozitivismus ke schvalování trestného činu," uvedla už dříve obhájkyně. "Je mi líto, co se stalo a co jsem napsal. To, co jsem napsal, byla blbost, byl bych rád, kdyby to dopadlo rozumně," řekl sám Čermák.

V souvislosti se schvalováním útoku na dvě mešity v novozélandském Christchurchi řešily české soudy více podobných případů. Ukládaly rovněž podmíněné tresty. Teroristu potrestal soud na Novém Zélandu doživotím bez možnosti podmínečného propuštění. Stal se prvním člověkem v této zemi odsouzeným k takovému trestu.