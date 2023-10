Nejvyšší soud potvrdil trest pro Tušla. Vydíral ženu a vyhrožoval strážníkovi

Nejvyšší soud se už dříve zabýval jiným případem, v němž odsouzený figuroval. Šlo o verdikt kvůli nenávistným výrokům o Ukrajincích, který je zahrnut do patnáctiměsíčního trestu. V nyní ukončeném řízení se soud věnoval případům vydírání a vyhrožování.

Tušl podle rozsudku vydíral správkyni facebookové skupiny na konci předloňského roku, chtěl tak docílit ukončení jejího fungování. Ženě sprostě nadával, vyhrožoval a nevhodně se zmiňoval také o jejích dětech.

Krátce poté se v autobuse dostal do dalšího sporu. Řidička zavolala do pražských Vysočan strážníky, protože muž a jeho družka si odmítli nasadit respirátory. O den později nakráčel na služebnu městské policie, kde příslušníkovi vyhrožoval násilím.

Tušl je aktuálně ve výkonu trestu, podle vlastního přesvědčení neprávem. "To, co je mi kladeno za vinu, je zkreslené, účelové a opět je to na něčí politickou zakázku," prohlásil v březnu u soudu.

Dezinformátor současně figuruje i v dalších případech, přičemž mu v létě byl nepravomocně prodloužen trest odnětí svobody o další čtyři měsíce. Tušl se podle soudu dopustil nebezpečného pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a výtržnictví před domem biologa Jaroslava Flegra.