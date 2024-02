Tušl stráví 19 měsíců za mřížemi kvůli dotírání na Kubka a Flegra

Izraelská armáda v pondělí potvrdila, že podnikla "vlnu útoků" na město Rafah v jižní části Pásma Gazy, které byly zaměřeny na odpoutání pozornosti v zájmu úspěšného osvobození dvou rukojmí zadržovaných palestinským radikálním hnutím Hamas. Uvedl to server The New York Times (NYT).