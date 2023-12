O vraždě v Klánovickém lese se šíří dezinformace. Reaguje policie i ministr Rakušan

Policie ve středu na facebooku zdůraznila, že objasnění trestného činu a dopadení pachatele je naprostou prioritou. Zároveň uvedla, že na případu pracují desítky nejzkušenějších kriminalistů ve spolupráci se specialisty z Policejního prezidia ČR a celorepublikových útvarů.

"Chceme vás ujistit, že rozhodně nic netajíme, nazamlčujeme a skutečně se snažíme sdělovat vše, co můžeme. To samé platí i ve vztahu ke komunikaci s místní samosprávou," sdělili policisté s tím, že není možné detailně informovat o každém kroku. "Jakékoliv posuny ve vyšetřování, jejichž zveřejnění by nezmařilo jeho účel, sdělujeme a budeme v tom pokračovat," konstatovali.

"Chápeme vaše obavy, které vyplývají z faktu, že vrah je stále na svobodě. V takové situaci jistě nelze garantovat stoprocentní bezpečnost, můžeme ale každého ubezpečit, že situaci v žádném případě nepodceňujeme a k dopadení dosud neustanoveného pachatele využíváme všech prostředků," dodali policisté.

Dvoudenní pátrací akce v Klánovickém lese ve středu skončila se závěrem, že v lese se neskrývá žádná nebezpečná osoba a ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko. Zvýšená přítomnost strážců zákona v oblasti má pokračovat.

Policie také musela reagovat na některé nepravdivé informace, které se šíří na sociálních sítích. "Opravdu si někdo myslí, že policie zná totožnost pachatele a nevyužije tak účinnou zbraň, jako je medializace jeho podoby? Tyto a jim podobné příspěvky, nelze označit jinak, než jako dezinformace. Obdobných expertů, kteří disponují 'zaručenými' informacemi od 'ověřených', zpravidla anonymních zdrojů, můžeme nalézt desítky," napsala na sociální síti X.

Připomněla, že k případu se opakovaně vyjadřuje policie i pražské městské státní zastupitelství. "Po pachateli policie pátrá a jeho totožnost je ji dosud neznámá. Pokud kdokoliv disponuje relevantními informacemi, policie je jistě uvítá," dodala.

Reagoval i ministr vnitra Vít Rakušan. "Vražda je vždycky otřesný čin, vražda dítěte se ale naprosto vzpírá pochopení," podotkl s tím, že rozumí zneklidnění veřejnosti v souvislosti s případem.

"Chci vás ujistit, že Policie dělá maximum pro to, aby pachatele vypátrala. Do té doby buďme prosím všichni ostražití. A to nejen vůči podezřelým lidem, ale i vůči rádobysenzačním informacím. Není pravda, že Policie identitu pachatele zná a tají ji, jak se v posledních hodinách šíří hoaxem. Snaha zneužít takovou tragédii je prostě odporná," dodal.

K dvojnásobné vraždě došlo v pátek odpoledne, policie přijala oznámení na tísňovou linku v pátek kolem 15. hodiny. Svědkyně uvedla, že v klánovickém lesním porostu zaslechla několik výstřelů a objevila dvě mrtvá těla. Prvotní informace pak sice hovořily o tom, že nehrozí další nebezpečí, následně ale na místo přiletěl vrtulník s termovizí kvůli probíhajícímu pátrání. Oběťmi jsou muž a malé dítě.