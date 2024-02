"Nenechám vyhasnout svůj život." Ozvala se žena, které střelec v Klánovicích zabil manžela a dceru

Žena u sbírky na platformě Znesnáze21 uvedla, že bolest po ztrátě dvou blízkých, manžela a malé dcery, je nepopsatelná. "Rozhodla jsem se, že i přes to všechno svůj život vyhasnout nenechám a pokusím se ho žít pro sebe a svého syna naplno a nejšťastněji, jak dokážu. Tak jak by si to přál můj muž," napsala.

"Rozhodla jsem se nebýt vůl a zůstat člověkem. Bez vás by to ale milí přátelé, známí i neznámí, nešlo. Díky vám můžeme se synem žít dál naše životy tak, jak je máme rádi, jak chceme, bez zásadních existenčních změn a obav. A co možná víc. Díky vaší solidaritě jsem v sobě našla sílu opět věřit, že mezi námi převažují lidé dobří a laskaví," vzkázala dárcům.

K dvojnásobné vraždě došlo v pátek 15. prosince, policie přijala oznámení na tísňovou linku v kolem 15. hodiny. Svědkyně uvedla, že v klánovickém lesním porostu zaslechla několik výstřelů a objevila dvě mrtvá těla. Oběťmi byli muž a malé dítě.

Policie po tragickém útoku v univerzitní budově v centru Prahy uvedla, že zbraň nalezená v místě bydliště útočníka byla použita při vraždě v Klánovickém lese. Potvrdila to balistická expertiza.

Samotný útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel také zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku.