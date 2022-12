Podmínka i vězení. Soud potrestal Tušla a Čermáka za nenávistné výroky o Ukrajincích

První pacient, kterému lékaři v ČR před 25 lety transplantovali plíce, hrál podle lékaře Pavla Pafka ve volném čase na klarinet. Po operaci přežil šest let, řekl dnes v rozhovoru s ČTK. Čeští lékaři se náročnou operaci jezdili učit do Vídně. Pafko vzpomíná, že pro český zdravotnický systém byla tehdy celá akce o polovinu levnější než v Rakousku. Materiální náklady byly podobné, zásadní rozdíl byl podle něj v platech personálu. Ani za 25 let se jej podle Pafka nepodařilo dohnat.