Policie poslala do vazby podezřelého z vraždy příbuzného na Znojemsku

Téměř tři čtvrtiny Čechů by si vybraly mezi uchazeči o prezidentské křeslo svého favorita. Hlasovat o nástupci Miloše Zemana se v lednu rozhodně nebo spíše chystá 83 procent voličů, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Kdyby do druhého kola nepostoupil jejich favorit, byla by účast voličů podle průzkumu zřejmě nižší, podle průzkumu by dosáhla 71 procent.