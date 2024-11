USA zavádí nové sankce. Destabilizují Rusko, citelně se ale dotknou Evropy

Ve čtvrtek Washington zavedl sankce na Gazprombank, státem kontrolovanou banku, která dosud zajišťovala platby za ruské energetické zdroje. Nové restrikce zakazují této bance provádět jakékoli nové transakce spojené s energií, které se dotýkají amerického finančního systému. Součástí sankcí je také zacílení na dalších 50 ruských bank a na ruský platební systém SPFS (ruská alternativa SWIFT).

Maďarsko a Slovensko, které mají dlouhodobé smlouvy s ruským Gazpromem, nyní analyzují, jak se změny dotknou jejich platebních mechanismů. Podle ruského náměstka ministra energetiky Pavla Sorokina Gazprombank zatím odmítla komentovat, zda bude nadále schopna přijímat platby od evropských klientů.

Analytici ze Sinara Investment Bank uvedli, že do konce roku 2024 pravděpodobně nebude možné realizovat platby za energetické zdroje přes Gazprombank. USA však stanovily přechodná období: do 20. prosince 2024 pro transakce zahrnující Gazprombank a do 28. června 2025 pro projekty jako Sakhalin-2, týkající se ropy a plynu na ruském Dálném východě.

Kreml označil nové sankce za pokus USA narušit ruský export plynu, ale uvedl, že řešení bude nalezeno. Gazprombank tvrdí, že sankce neovlivní její bankovní operace, ale nekomentovala, jak zajistí platby za plyn.

Požadavek Moskvy z března 2022, aby „nepřátelské země“ platily za ruský plyn prostřednictvím systému převodu tvrdých měn na rubl, nyní zřejmě ztrácí na významu. Kupci budou muset hledat nové zprostředkovatele pro své transakce.

Spojené státy umožňují určité energetické transakce pro vybrané ruské finanční instituce až do 30. dubna 2025. Někteří analytici naznačují, že Gazprombank by mohla být na tento seznam přidána, čímž by se zmírnily bezprostřední dopady sankcí.

Tyto kroky Washingtonu přicházejí v době, kdy se ruská ekonomika snaží přizpůsobit stále přísnějším sankcím a hledat nové způsoby, jak udržet své klíčové exportní kanály funkční.