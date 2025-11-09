Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se domnívá, že výjimka ze sankcí, kterou v Bílém domě vyjednal jeho maďarský kolega Viktor Orbán, by se měla vztahovat i na Slovensko. Podle Washingtonu jde o výjimku na rok, zatímco Budapešť tvrdí, že je neomezená.
Fico v sobotu přiznal, že detaily dohody zatím nezná. Chystá se proto telefonicky hovořit s Orbánem. "Ale pokud opravdu platí, že nebudou sankce na dovoz ruské ropy pro Maďarsko, tak se to týká i nás. Protože MOL, který je majitelem bratislavské rafinérie Slovnaft, nakupuje ropu i pro Slovensko," uvedl premiér v diskuzním pořadu STVR.
"Odmítáme nahradit jednu závislost druhou závislostí, to jsem napsal i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Také odmítáme platit víc, protože se přijímají nějaká ideologická rozhodnutí," dodal předseda slovenské vlády.
Americký prezident Donald Trump v pátek udělil Maďarsku výjimku ze sankcí kvůli pokračujícím nákupům ruské ropy a plynu po dobu jednoho roku. Informovala o tom BBC po návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě.
Trump během páteční Orbánovy návštěvy ve Washingtonu prohlásil, že výjimka pro Budapešť se zvažuje. "Je pro něj velmi těžké získat ropu a plyn z jiných oblastí," vysvětloval americký prezident, jehož pojí dlouholeté přátelství s maďarským premiérem. Orbán se ale zároveň snaží udržovat dobré vztahy i s Moskvou.
Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednání na síti X napsal, že "Spojené státy udělily Maďarsku plnou a neomezenou výjimku ze sankcí na ropu a plyn". Podotkl, že rozhodnutí zaručí energetickou bezpečnost Maďarska. Zástupce Bílého domu nicméně potvrdil BBC, že jde o výjimku na jeden rok.
Britská stanice přesto mluví o velkém vítězství Orbána, který se dříve nechal slyšet, že sankce by zruinovaly maďarskou ekonomiku. V probíhající kampani před parlamentními volbami v dubnu příštího roku navíc slibuje voličům "levnou ruskou energii".
Související
Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
Robert Fico , Viktor Orbán , protiruské sankce , plyn , ropa , Rusko
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
před 1 hodinou
Stanjura reagoval na kritiku rozpočtu. Babiš se jen vymlouvá, přidal se Fiala
před 1 hodinou
Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez
před 2 hodinami
Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule
před 3 hodinami
Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov
před 4 hodinami
"Měli jsme šanci." Clooney nelituje sloupku proti Bidenovi, ale připustil chybu
před 5 hodinami
Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard
před 5 hodinami
O odvetě si rozhodneme sami, reagují Rusové na zpřísnění unijní vízové politiky
před 6 hodinami
Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc
před 7 hodinami
Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění
před 7 hodinami
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
před 8 hodinami
Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče
před 9 hodinami
Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let
před 10 hodinami
Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend
včera
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
včera
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
včera
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
včera
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
včera
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
včera
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
Exprezident Miloš Zeman se po středeční operaci ohlásil svým příznivcům z jedné z pražských nemocnic. Zákrok byl podle jeho slov i díky skvělému lékařskému týmu úspěšný. Zeman se zároveň vyjádřil k jedné z událostí na politické scéně.
Zdroj: Jan Hrabě