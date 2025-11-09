Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. listopadu 2025 17:31

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se domnívá, že výjimka ze sankcí, kterou v Bílém domě vyjednal jeho maďarský kolega Viktor Orbán, by se měla vztahovat i na Slovensko. Podle Washingtonu jde o výjimku na rok, zatímco Budapešť tvrdí, že je neomezená. 

Fico v sobotu přiznal, že detaily dohody zatím nezná. Chystá se proto telefonicky hovořit s Orbánem. "Ale pokud opravdu platí, že nebudou sankce na dovoz ruské ropy pro Maďarsko, tak se to týká i nás. Protože MOL, který je majitelem bratislavské rafinérie Slovnaft, nakupuje ropu i pro Slovensko," uvedl premiér v diskuzním pořadu STVR. 

"Odmítáme nahradit jednu závislost druhou závislostí, to jsem napsal i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Také odmítáme platit víc, protože se přijímají nějaká ideologická rozhodnutí," dodal předseda slovenské vlády. 

Americký prezident Donald Trump v pátek udělil Maďarsku výjimku ze sankcí kvůli pokračujícím nákupům ruské ropy a plynu po dobu jednoho roku. Informovala o tom BBC po návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě. 

Trump během páteční Orbánovy návštěvy ve Washingtonu prohlásil, že výjimka pro Budapešť se zvažuje. "Je pro něj velmi těžké získat ropu a plyn z jiných oblastí," vysvětloval americký prezident, jehož pojí dlouholeté přátelství s maďarským premiérem. Orbán se ale zároveň snaží udržovat dobré vztahy i s Moskvou. 

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednání na síti X napsal, že "Spojené státy udělily Maďarsku plnou a neomezenou výjimku ze sankcí na ropu a plyn". Podotkl, že rozhodnutí zaručí energetickou bezpečnost Maďarska. Zástupce Bílého domu nicméně potvrdil BBC, že jde o výjimku na jeden rok.

Britská stanice přesto mluví o velkém vítězství Orbána, který se dříve nechal slyšet, že sankce by zruinovaly maďarskou ekonomiku. V probíhající kampani před parlamentními volbami v dubnu příštího roku navíc slibuje voličům "levnou ruskou energii". 

Robert Fico Viktor Orbán protiruské sankce plyn ropa Rusko

