Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko

Libor Novák

13. listopadu 2025 10:54

Marco Rubio na zápase UFC 316
Marco Rubio na zápase UFC 316 Foto: The White House

Spojené státy americké minulý měsíc uvalily sankce na společnosti Rosněft a Lukoil i jejich dceřiné společnosti ve snaze snížit příjmy Ruska z ropy. Tyto příjmy jsou hlavním zdrojem financování války na Ukrajině a omezení by mělo zatlačit Moskvu k jednacímu stolu s cílem ukončit agresi Kremlu. Hlavní americký diplomat Marco Rubio nicméně ve středu pozdě večer prohlásil, že Spojeným státům docházejí možnosti, jak dále sankcionovat Rusko.

Před schůzkou ministrů zahraničních věcí skupiny G7 Rubio řekl, že už nezbývá mnoho možností, co by Spojené státy mohly sankcionovat. Konstatoval, že už zasáhli jejich hlavní ropné společnosti, po čemž všichni volali. Sankce vstoupí plně v platnost 21. listopadu, ale již nyní některé země uvažují o tom, že by požádaly o výjimky. Například Maďarsko již získalo od USA roční prodloužení platnosti výjimky.

Rubio zároveň dodal, že sankce musí být také prosazovány. Důrazně potvrdil zájem Spojených států na jejich řádném uplatňování. Úspěch sankcí bude nakonec záviset na tom, jak pokročí jejich vymáhání. Jedním z mechanismů vynucení je sankcionování ruské „stínové flotily“. Ta je tvořena stovkami ropných tankerů, které nelegálně přepravují sankcionovanou ruskou ropu po celém světě.

Rubio se k tématu vyjádřil s tím, že stínová flotila je téma, na kterém mohou zapracovat hlavně Evropané. Důvodem je, že velká část těchto aktivit se odehrává v oblastech, které jsou k Evropě mnohem bližší. Evropská unie již uvalila devatenáct balíčků sankcí proti Rusku, které zasáhly ruský LNG, banky, obchodování s kryptoměnami a zaměřily se i na stínovou flotilu, která tajně přesouvá sankcionované zboží.

Vladyslav Vlasiuk, vyslanec ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pro sankce, uvedl, že ukrajinská vláda ví, že existují další možnosti sankcionování, a je připravena o nich informovat své partnery. „Pokud jde o Rubiovo prohlášení o vyčerpání možností sankcí… existují naprosto objektivnější možnosti,“ uvedl Vlasiuk.

Konkrétně zmínil další ropné giganty, banky, flotily a infrastrukturu. Dále také komponenty, platby a oblast Arktidy. Vlasiuk dodal, že Ukrajina pokračuje ve spolupráci s americkými partnery, s G7 a s dalšími, a že další sankce přijdou.

Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

Tomio Okamura, předseda krajně pravicové SPD, usedl do čela Poslanecké sněmovny a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Do jeho rukou skládá prezident přísahu, v případě krize může převzít část jeho pravomocí. Moc, která by měla patřit osobnosti sjednocující veřejnost, se tak dostala do rukou politika, jenž staví kariéru na strachu, dezinformacích a rozdělování společnosti. Okamurův nástup do čela Sněmovny je varováním před erozí samotné demokracie.

