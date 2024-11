„Pokud by dnes večer britská armáda dostala rozkaz bojovat, byla by připravena bojovat,“ prohlásil Magowan před parlamentním výborem pro obranu ve čtvrtek. „Nikdo by neměl být v této místnosti na pochybách: pokud by Rusové dnes večer vpadli do východní Evropy, postavili bychom se jim,“ zdůraznil.

Jeho vyjádření zaznělo krátce poté, co byly zveřejněny zprávy o čtvrtečním ruském útoku na Dnipro na Ukrajině, při kterém byla použita balistická raketa schopná nést jaderné hlavice. Později během dne ruský prezident Vladimir Putin v televizním projevu uvedl, že šlo o novou, střednědobou balistickou raketu bez jaderné hlavice.

Magowanova slova potvrzují pevný postoj Spojeného království vůči potenciální eskalaci ruské agrese a připravenost země bránit spojence ve východní Evropě. Tento závazek zdůrazňuje britskou oddanost kolektivní obraně v rámci NATO a vysílá jasný signál o připravenosti reagovat na jakoukoli novou hrozbu ze strany Moskvy.

Velká Británie a Francie také udělají „vše, co je nezbytné“, aby podpořily Ukrajinu a zajistily trvalý mír, uvedl podle BBC britský ministr zahraničí David Lammy v článku, který napsal společně se svým francouzským protějškem Jeanem-Noëlem Barrotem.

Tato společná deklarace je reakcí na obvinění ruského prezidenta Vladimira Putina, který tvrdí, že Spojené království a Spojené státy eskalovaly konflikt tím, že umožnily Ukrajině využít jejich rakety k útokům na ruském území.

Lammy a Barrot v článku argumentují, že skutečnou eskalací byla „nevyprovokovaná rozsáhlá válka“, kterou Rusko zahájilo proti Ukrajině. Tento konflikt označují za „největší válku na evropském kontinentu od druhé světové války“. Oba také obviňují Putina z „zničení globálního systému“, který byl po generace základním pilířem mezinárodního míru a bezpečnosti.