Spolupracovnice Guru Járy Plášková má být vydaná do ČR. Policie ale nic takového nepotvrdila

Dne 9. srpna byl z Filipín eskortován do pražské věznice Jaroslav Dobeš. EuroZprávy.cz nyní obdržely informaci o tom, že z Filipín bude deportována i jeho blízká spolupracovnice Barbora Plášková, odsouzená spolu s ním. Prostřednictvím e-mailu nás kontaktovala Dagmar Světlovská, která vystupuje jako fengshuistka, jasnovidka a léčitelka.

Odsouzené považuje za poškozené nenávistí vůči tantrické víře, kterou údajně rozdmýchala česká média svým očerňováním. „Mgr. Barbora Plášková, známá jako Durga Barbora, blízká spolupracovnice Jaroslava Dobeše známého jako Guru Jára a první žačka, která pod jeho vedením dosáhla osvícení, nejvyšší duchovní mety, bude po více než osmi letech strávených v detenční imigrační vazbě v Manile na Filipínách, deportována proti své vůli do ČR 22.8. 2023,“ píše v prohlášení.

V souvislosti se zaslaným prohlášením se EuroZprávy.cz se Světlovskou spojily s tím, aby odhalila, odkud informace o extradici má. Údajně souvisí s tím, že Dobeše dlouhodobě zná a o jeho pohybech ví.

Doporučené články Guru Jára je v českém vězení. Policie ho po letech průtahů eskortovala z Asie

Míní, že je zvláštní, že si ženy vzpomněly na činy Dobeše až řadu let poté, co se měly stát. U soudu navíc prý „nedostali možnost se obhájit“. Rovněž popřela to, že by „odháčkování“ znamenalo znásilnění. Myšlenku o znásilnění podle ní zaseli do mysli až státní zástupci a soud.

Takzvané „odháčkování“ prý vyžaduje vzrušení muže nikoliv fyzickou cestou, nýbrž prostřednictvím meditace a propojení s tantrickou bohyní – ta mu pak umožní vstoupit do ženy za účelem „odháčkování“. Připomněla, že tantrická náboženství mají na Dálném východě dlouhou tradici a v České republice jsou perzekvovaná. „Odháčkování probíhá v soukromí za zavřenými dveřmi. Stály se na něj ale fronty,“ popsala Světlovská s tím, že detaily o konkrétním případu Dobeše nemůže prozradit.

Policie o extradici nemluví

Redakce se obrátila na mluvčího policie Davida Schöna s dotazem, jestli k takové akci skutečně dojde. „Nemám informaci o tom, že by na území České republiky doputovala druhá odsouzená v tomto případě. Nemůžu nic potvrdit. Navíc ve chvíli, kdy policie provádí nějakou extradici, informujeme o tom až zpětně. Nic víc vám k tomu říct nemůžu,“ řekl.

Dobeš byl na útěku od roku 2012, kromě české policie po něm pátral Interpol. Po třech letech byl zadržen na Filipínách a umístěn do deportační vazby. „Vzhledem k tomu, že v rámci vydávacího procesu je třeba dodržovat přesně stanovené postupy, které jsou opakovaně přezkoumatelné soudy a uprchlík využil každé možnosti k tomuto přezkumu, trvalo finální rozhodnutí o vydání do ČR více než sedm let,“ vysvětlil policejní mluvčí David Schön.

Odsouzený muž byl po příletu do Prahy převezen do věznice. „Předpokládáme, že stejnou cestou se v průběhu několika týdnů do ČR vrátí i žena, která byla v totožném případě také pravomocně odsouzena,“ dodal zástupce Policie ČR.

Soud dvojici shledal vinnou ze znásilňování studentek školy, a to v šesti případech. Dobeš podle obžaloby ženy na různých seminářích „odháčkovával“. Tvrdil, že všemožné problémy žen jsou způsobeny háčky, jež v nich zanechali sexuální partneři a jež jim znemožňovaly žít plnohodnotný život.

Dobeš tyto takzvané háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval. „Obžalovaná Plášková byla duševně závislá na obžalovaném Dobešovi,“ řekla předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.

Podle obžaloby se případy děly v letech 2004 až 2007. U některých žen se pak projevila posttraumatická stresová porucha. Semináře se konaly např. v domu ve Zlíně nebo na statku na Olomoucku. „Odháčkováním“ podle spisu prošlo asi 350 žen. Řada z nich se mu podrobila dobrovolně, jiné nikoliv.

Dobeš byl podle svědkyň ve své komunitě ctěn a obdivován. Jen on byl prý schopen provést údajné „odháčkování“. Hodně cestoval, v Česku se objevoval občas. V zahraničí je stejně jako Plášková i nyní. U soudu je zastupovali obhájci, podle nichž ženy věděly, co je čeká, a nešlo tak o trestný čin.