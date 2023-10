Guru Jára i jeho asistentka jsou na svobodě. Trest si odpykal ve filipínské vazbě, v ČR ho pustili

Zakladatel esoterické školy byl odsouzen na 5,5 let vězení v České republice za znásilnění svých klientek, ale uprchl před trestem. Skrýval se, dokud nebyl v srpnu převezen z Filipín do České republiky. Soud rozhodl, že doba strávená ve filipínském detenčním zařízení bude započítána do doby jeho trestu.

„Soud rozhodl tak, že doba strávená v imigrační vazbě na Filipínách se započítává do doby výkonu trestu odnětí svobody a rozhodl tak dvěma usneseními v souvislosti s oběma obžalovanými. Soudem byl tedy vydán příkaz k propuštění na svobodu u obou odsouzených,“ uvedla mluvčí soudu Martina Charvátová.

Policisté eskortovali do Česka odsouzeného guru Járu. Foto: Twitter Policie ČR

Rozhodnutí soudu, které propustilo Jaroslava Dobeše, zvaného guru Jára z vazby, není pravomocné. Státní zástupce podal stížnost proti propuštění. I přesto je však rozhodnutí soudem provizorně vykonatelné, protože stížnost nepřiznala odkladný účinek. Dobeš a jeho partnerka Plášilová byli převezeni z Filipín do Česka v srpnu, po osmi letech v tamním detenčním zařízení. Jejich deportace byla ztížena kvůli chybějící smlouvě o vydávání osob mezi Českem a Filipínami a právním omezením vzájemného vydávání na základě principu vzájemnosti.

Zakladatele esoterické školy Poetrie, Jaroslava Dobeše, a jeho partnerku Barboru Plášilovou české soudy odsoudily za znásilnění klientek metodou odháčkování. Dobeš dostal trest 5,5 let vězení a Plášilová 5 let vězení. Jejich škola nabízela semináře jógy, tantry, astrologie a práci s energií. Dobeš znásilňoval své klientky v letech 2004 až 2007 a tvrdil, že problémy vznikly kvůli háčkům, které jim zanechali bývalí sexuální partneri. Na seminářích poté klientky "odháčkoval" a Plášilová přivedla některé do bezbranného stavu, což Dobeš zneužil. Některé ženy trpěly posttraumatickou stresovou poruchou.

Stíhání v kauze Poetrie začalo v roce 2012. Původně byla dvojici udělena tresty 10 a 9,5 let vězení, které byly později sníženy na 7,5 let. Následně byli odsouzeni za dalších šest případů znásilnění, ale tresty se už neměnily. Dobeš obdržel 5,5 let vězení a Plášková 5 let. Celý soudní proces probíhal v nepřítomnosti uprchlé dvojice.