Velká loupež v Praze. Pryč je přes sto milionů, případ šetří i mordparta

Policejní mluvčí Eva Kropáčová potvrdila zmíněnému webu, že se prověřuje údajné loupežné přepadení v městské části Praha 8. Případ mají na starosti kriminalisté, policie neuvolnila žádné bližší podrobnosti.

K trestnému činu mělo dojít ve středu odpoledne. Hlavní stopou je v tuto chvíli odstavené auto. Konkrétně má jít o černé sportovní vozidlo značky BMW s cizí registrační značkou, které se našlo ve slepé ulici U Invalidovny u Národního domu v Karlíně.

Zajímavostí je, že podle webu se do vyšetřování případu zapojil i šéf oddělení vražd, které se běžně zabývá násilnými trestnými činy. Mimořádně se však zapojuje i do řešení takových případů, jako jsou velké loupeže.

Za loupežné přepadení, které se řadí mezi nejzávažnější majetkové trestné činy, hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce od dvou do deseti let. Výjimečně však může být trestní sazba i 12 a více let vězení.