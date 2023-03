Ze stáje na Roudnicku ukradli koně za 400 tisíc, zřejmě patří Kadyrovovi

Hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka, které se už 12 let nachází ve spekulativním pásmu, se v letošním roce zřejmě vrátí do pásma investičního. V rozhovoru s britským listem Financial Times (FT) to řekl šéf řecké centrální banky Jannis Sturnaras. Zároveň vyzval příští řeckou vládu, aby zachovala rozpočtovou obezřetnost.