Amazon zveřejnil jméno nového Jamese Bonda

Libor Novák

16. listopadu 2026 18:14

Robert Pattison je nový James Bond
Robert Pattison je nový James Bond Foto: Instagram 007

Britský herec Robert Pattinson se oficiálně stane novým představitelem agenta 007 Jamese Bonda. Jeho jmenováním tak skončilo dlouhé hledání nástupce Daniela Craiga. Oznámení přišlo ze strany společnosti Amazon MGM Studios, která převzala kontrolu nad touto slavnou filmovou sérií. Čtyřicetiletý umělec se tak stane teprve sedmým hercem, který tuto ikonickou roli v oficiální filmové sérii ztvární.

V oficiálním prohlášení Pattinson uvedl, že získat tuto roli představuje splněný životní sen a obrovskou čest. Režisér nadcházejícího snímku Denis Villeneuve vyjádřil velkou radost z nové spolupráce a ocenil hereckou odvahu i jedinečnou atmosféru, kterou nový představitel do role přináší. Poděkování směřovalo také dalším talentovaným hercům, kteří se zúčastnili náročného výběrového řízení a závěrečných kamerových zkoušek.

Výběr osvědčené filmové hvězdy namísto méně známých herců vnímá podle BBC odborná veřejnost jako strategický krok producentů. Pattinson již v minulosti prokázal schopnost táhnout velké filmové franšízy jako Stmívání nebo Batman, což zajišťuje silnou přitažlivost pro mladší generace fanoušků. Výkonní producenti Amy Pascal a David Heyman vyjádřili plnou důvěru v to, že odkaz britského agenta je v naprosto správných rukou.

Na přípravě nového filmu se podílí také tvůrce seriálu Peaky Blinders Steven Knight, který píše scénář pod režisérským vedením Denise Villeneuvea. Konkrétní datum kinopremiéry prozatím nebylo zveřejněno, avšak oficiální kanály série již spustily propagační kampaň. Zveřejněné ukázky a fotografie v elegantním obleku odhalují podobu nového představitele v kultovní roli.

Rozsáhlý proces obsazování role provázely v posledních měsících četné spekulace médií o dalších kandidátech, mezi nimiž figurovali Josh O'Connor, Callum Turner či Jack Lowden. Do užšího výběru se probojovala řada výrazných osobností britské a mezinárodní kinematografie. Studio nakonec dalo přednost celosvětově známému herci s prokazatelnými diváckými výsledky.

Zatímco tvůrčí tým dokončuje přípravné práce před zahájením samotného natáčení, pozornost filmového světa se upírá k této významné proměně slavné značky. Vedení studia věří, že moderní pojetí postavy osloví diváky po celém světě. Nová etapa příběhů tajného agenta tak po letech spekulací nabývá zcela konkrétních tvarů.

20. srpna 2026 19:48

Dalšího Oscara se pro Česko pokusí získat dokument, rozhodli akademici

Související

Robert Pattinson ve sci-fi Mickey 17.

RECENZE: Technokratická hrozba a hledání humanismu. Hybridní sci-fi Mickey 17 pohltí

Eklektický mistr s osobitou poetikou Bong Joon Ho natočil první film od veleúspěšného Parazita z roku 2019. Ten byl vůbec prvním neanglicky mluveným snímkem, který získal Oscara pro nejlepší film. Režisérova novinka Mickey 17 odpremiérovala na festivalu Berlinale, teď ji promítají česká kina. Na pozadí satirického sci-fi se snaží navrátit k lidskosti, zatímco kritizuje technokratické lídry Muskova střihu.
Batmana hraje v novém filmu Robert Pattinson.

RECENZE: The Batman je temnou devadesátkovou detektivkou se slabým závěrem

Nový netopýří muž s tváří Roberta Pattinsona vybočuje z řady barevných komiksových spektáklů, drží se při zemi a rozehrává temné detektivní drama, které se podobá Fincherovým snímkům Zodiac a Sedm, ale říznutým trochou solidní akce a nejlepší komiksovou honičkou, jakou jsme doposud viděli.

Více souvisejících

Robert Pattinson

Aktuálně se děje

před 23 minutami

Robert Pattison je nový James Bond

Amazon zveřejnil jméno nového Jamese Bonda

Britský herec Robert Pattinson se oficiálně stane novým představitelem agenta 007 Jamese Bonda. Jeho jmenováním tak skončilo dlouhé hledání nástupce Daniela Craiga. Oznámení přišlo ze strany společnosti Amazon MGM Studios, která převzala kontrolu nad touto slavnou filmovou sérií. Čtyřicetiletý umělec se tak stane teprve sedmým hercem, který tuto ikonickou roli v oficiální filmové sérii ztvární.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

AI je nafouknutá bublina. Před volbami v USA praskne a vyvolá recesi, varuje bývalý šéf z Wall Street

Bývalý šéf americké Komise pro cenné papíry a burzy Gary Gensler varoval, že rozmach umělé inteligence představuje nafouknutou bublinu. Tato struktura podle jeho vyjádření pravděpodobně praskne a do prezidentských voleb v roce 2028 vyvolá hospodářskou recesi. Toto varování přichází v citlivém období pro celý technologický sektor, který v posledních týdnech čelí řadě neočekávaných otřesů.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

NATO

NATO na pozadí neshod ruší nadcházející summit, sníží počty setkávání

Severoatlantická aliance upustila od plánů na uspořádání summitu lídrů v Albánii v roce 2027 a současně přistoupila ke snížení počtu setkání na vysoké úrovni. Toto rozhodnutí přichází v době rostoucích neshod uvnitř aliance, které se týkají výdajů na obranu, situace v Íránu a probíhající války na Ukrajině. Albánský premiér Edi Rama potvrdil, že summit se v příštím roce v Tiraně neuskuteční, přičemž možnost hostit tuto událost v roce 2028 zůstává otevřená.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Boris Šťastný a Oto Klempíř

Klempíř chce odložit projednávání změny financování ČT a rozhlasu

Ministr kultury Oto Klempíř zastupující stranu Motoristé sobě tvrdí, že projednávání sporné normy o změně financování České televize a Českého rozhlasu by mělo být pozastaveno. Podle jeho vyjádření by poslanci neměli v této debatě pokračovat, dokud nezahájí oficiální projednávání implementace Evropského aktu o svobodě médií známého jako EMFA. Tento postoj vyvolává značnou pozornost na české politické scéně v době, kdy vládní kabinet premiéra Andreje Babiše usiluje o radikální transformaci financování veřejnoprávních médií.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj vyzval USA a Muska k okamžitému odstranění rychlostních omezení u Starshieldu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Spojené státy a miliardáře Elona Muska k okamžitému odstranění rychlostních omezení u vojenské verze satelitního internetu Starshield. Podle jeho vyjádření tato omezení vážně ohrožují schopnost Ukrajiny chránit lidské životy a kritickou energetickou infrastrukturu před nadcházející zimou. Ochrana před ruskými raketovými a dronovými útoky tak přímo závisí na vyřešení tohoto technického problému.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Proč Trump poletí na schůzku s východními autoritáři? Chce znovu získat politickou sílu

Americký prezident Donald Trump zahajuje třídenní cestu do Asie, která zahrnuje zastávky na summitu sdružení ASEAN na Filipínách a na summitu APEC v čínském Šen-čenu. Tato cesta podle CNN slouží jako tradiční snaha hlavy státu o znovunabytí politické autority a změnu politického narativu. Cesta přichází po nedávných politických neúspěších a volebních ztrátách doma.

před 6 hodinami

Krymský most

Ukrajinské síly provedly v noci rozsáhlý útok na Krymský most

Ukrajinské síly provedly v noci útok na Krymský most, což si vynutilo jeho uzavření a zpoždění čtyř vlakových spojů směřujících na okupovaný poloostrov. Ruské úřady přerušily dopravu na této strategické tepně v brzkých ranních hodinách a na místo vyslaly operační štáb. Útok proběhl v rámci rozsáhlé noční vlnové dronové ofenzivy, kterou Rusko zaznamenalo napříč několika regiony.

před 7 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se tento týden sejde s Putinem a Ťin-pchingem

Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching se tento týden setkají na historické společné schůzce. K tomuto setkání dojde na okraj summitu APEC v čínském městě Šen-čen. Bílý dům tuto událost potvrdil pro BBC prostřednictvím své mluvčí Olivie Walesové.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Evropská unie

EU se chystá na vstup Ukrajiny. Odmítá ale sdělit jakékoliv datum

Evropská komise připravuje obezřetný harmonogram pro přístupové rozhovory Ukrajiny k Evropské unii, který stanovuje omezené cíle pro pokrok v roce 2027 a vyhýbá se jakémukoli datu členství. Podle dokumentu získaného serverem Politico musí Kyjev urychleně a výrazně pokročit v reformách právního státu. Splnění těchto klíčových požadavků v první polovině roku 2027 je nezbytnou podmínkou pro předběžné uzavření rozhovorů v jednotlivých oblastech.

před 8 hodinami

Vladimir Putin

Proč chce Putin vyvolat falešný dojem ochoty k míru?

Američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff shrnuli výsledky dvoudenních mírových jednání mezi ruskými a ukrajinskými zástupci, která proběhla v Abú Zabí. Podle vyjádření zástupců Bílého domu byla tato setkání značně náročná, neboť mezi oběma stranami dosud panuje hluboká nedůvěra, přestože se diplomatům podařilo otevřít všechna klíčová témata včetně nejcitlivější otázky sporných území.

před 9 hodinami

Mark Rutte v Praze

Má jednání s Ruskem vůbec smysl? Pochybují o tom už i v NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že v současné chvíli je velmi obtížné jednoznačně posoudit, zda nedávná diplomatická jednání s Ruskem přinesla skutečný posun k míru na Ukrajině. Toto vyjádření šéfa aliance zaznělo ve čtvrtek v průběhu probíhajícího summitu evropských lídrů v irském Dublinu, a to bezprostředně po klíčové návštěvě amerických vyslanců v Moskvě.

před 10 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popsal, co by následovalo, kdyby se Ukrajina vzdala Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.

před 11 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Fotbalová Olomouc se nečekaně rozloučila s Hapalem. Nahrazuje ho portugalský kouč

V rámci právě probíhajícího ročníku 2026/27 tuzemské nejvyšší fotbalové lize zvané Chance liga se uskutečnila další trenérská změna. Tentokrát se jedná o změnu, která se vůbec ani nepředpokládala a nečekala. V Olomouci se rozloučili s Pavlem Hapalem, jenž tak skončil prakticky okamžitě nejen jako trenér, ale i jako sportovní ředitel. Stalo se tak poté, co o posledním ligovém 14. kole padl hanácký celek vysoko 0:5 s Hradcem Králové. 

včera

Na Kavčích horách to vidí. ČT poděkovala demonstrantům z Letné

Česká televize po konci nedělního shromáždění poděkovala za podporu, kterou jí vyjádřili lidé na demonstraci na Letenské pláni. Akci pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, podle odhadů se sešlo až 400 tisíc lidí. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy