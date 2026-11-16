Amazon zveřejnil jméno nového Jamese Bonda

Britský herec Robert Pattinson se oficiálně stane novým představitelem agenta 007 Jamese Bonda. Jeho jmenováním tak skončilo dlouhé hledání nástupce Daniela Craiga. Oznámení přišlo ze strany společnosti Amazon MGM Studios, která převzala kontrolu nad touto slavnou filmovou sérií. Čtyřicetiletý umělec se tak stane teprve sedmým hercem, který tuto ikonickou roli v oficiální filmové sérii ztvární.
V oficiálním prohlášení Pattinson uvedl, že získat tuto roli představuje splněný životní sen a obrovskou čest. Režisér nadcházejícího snímku Denis Villeneuve vyjádřil velkou radost z nové spolupráce a ocenil hereckou odvahu i jedinečnou atmosféru, kterou nový představitel do role přináší. Poděkování směřovalo také dalším talentovaným hercům, kteří se zúčastnili náročného výběrového řízení a závěrečných kamerových zkoušek.
Výběr osvědčené filmové hvězdy namísto méně známých herců vnímá podle BBC odborná veřejnost jako strategický krok producentů. Pattinson již v minulosti prokázal schopnost táhnout velké filmové franšízy jako Stmívání nebo Batman, což zajišťuje silnou přitažlivost pro mladší generace fanoušků. Výkonní producenti Amy Pascal a David Heyman vyjádřili plnou důvěru v to, že odkaz britského agenta je v naprosto správných rukou.
Na přípravě nového filmu se podílí také tvůrce seriálu Peaky Blinders Steven Knight, který píše scénář pod režisérským vedením Denise Villeneuvea. Konkrétní datum kinopremiéry prozatím nebylo zveřejněno, avšak oficiální kanály série již spustily propagační kampaň. Zveřejněné ukázky a fotografie v elegantním obleku odhalují podobu nového představitele v kultovní roli.
Rozsáhlý proces obsazování role provázely v posledních měsících četné spekulace médií o dalších kandidátech, mezi nimiž figurovali Josh O'Connor, Callum Turner či Jack Lowden. Do užšího výběru se probojovala řada výrazných osobností britské a mezinárodní kinematografie. Studio nakonec dalo přednost celosvětově známému herci s prokazatelnými diváckými výsledky.
Zatímco tvůrčí tým dokončuje přípravné práce před zahájením samotného natáčení, pozornost filmového světa se upírá k této významné proměně slavné značky. Vedení studia věří, že moderní pojetí postavy osloví diváky po celém světě. Nová etapa příběhů tajného agenta tak po letech spekulací nabývá zcela konkrétních tvarů.
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Zdroj: Jan Hrabě