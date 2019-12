RECENZE: Princezna a půl království. Marek Eben v pohádce, která není naprostý propadák

Právě on měl být jedním z hlavních taháků letošního Štědrého večera na České televizi. Po 26 letech se vrátil k herectví a diváci se mohli těšit jak na něj, tak i na další hvězdu StarDance - Matouše Rumla.

Scénáristé na to šli neotřele. Tedy alespoň zpočátku. Tam, kde většina pohádek končí, tato začíná. Honza ověnčen heroickou palicí zabije draka a získá princeznu a půl království. Překvapivě o něj ale princezna nestojí, Honza se totiž neumí chovat a dvorní etiketa mu moc neříká.

V pohádce nechybí ani hlavní záporák, kterého zde představuje král Egon. je jedno, že princeznu nechal napospas drakovi, i přesto s ním uteče. A nakonec skončí ve vězení. Situaci naštěstí zachraňuje hrdinný učitel etikety Valerián, jehož role je vzhledem k neotesanosti Honzy více než logická a jasná.

Námět na české poměry neotřelý ve své podstatě originalitou neoplývá. Kombinace Shreka a Pygmaliona naznačuje, jak se bude hlavní dějová linka odvíjet, a právě to je největším kladem i záporem pohádky.

Nestačí totiž vzít partu rytířů a jít usekat drakovi hlavy. Drak je mrtvý. Děj i komplikace, které klasická linie pohádek přináší, je tedy třeba nahradit. V tomto případě výukou etikety a překvapivě princeznou. Která se jeví jako ještě větší negativní hrdina, než král.

Navzdory tomu, že etiketu ovládá, nedostává se jí rozumu. Její jednání je nelogické až hysterické a divák postupně nabývá dojmu, že si hodného Honzu vlastně ani nezaslouží. Stereotyp hloupého prosťáčka a protivné ženy, která o něj nestojí, rozbíjí jen Thorovo kladivo.

A Eben, který v pohádce vyniká natolik, že se do ní až nehodí. Jeho role je sice zahrána dobře, ale neztrácí nic na své eleganci. Vytváří tím sice zajímavý kontrast, který ale vzhledem k ostatním postavám nesedne každému.

Navzdory tomu není pohádka vůbec špatná. Po dlouhé době vidíme herce i neherce hrát, či se o to většinou aspoň snažit, i když často nemají co. Hudba většinou neruší, po kostýmní stránce jde většinou o lehký nadprůměr, a humor snímku také nechybí.

Princezna a půl království nevsází na kouzla a speciální efekty, ani na uhrančivé lokace či na souboj dobra a zla. Souboje se svádí většinou vnitřní, zatímco hlavní poselství se ukrývá v rozdílech mezi ženami a muži.

Právě tato netradiční stylizace působí, že diváci zřejmě rozdělí na dva tábory. ti, kteří se chtějí bavit, se bavit budou. Ocení role Jakuba Prachaře nebo Pavly Tomicové, zasmějí se s chutí si po dlouhé době užijí Marka Ebena na filmovém plátně.

Divák, který ale od pohádky čeká to, co se od počátku snaží v podtextu nastínit, bude zklamán mírou absurdity a nelogičnosti. A poté, co si uvědomí, že herci vlastně nejsou herci, dvakrát nadšený nebude.

Každopádně jde po dlouhých letech o pohádku, která se řadí k tomu nadprůměrnému, co Česká televize na Vánoce připravila. Neobvyklý scénář se zbytečnými výstřelky jí ale hodnocení spíše sráží.

Hodnocení: 65 %

Princezna a půl království

Pohádka

Česko, 2019, 92 min

Režie: Karel Janák

Scénář: Petr Hudský

Kamera: Jan Šťastný

Hudba: Aleš Březina

Hrají: Matouš Ruml, Eva Josefíková, Marek Eben, Jakub Prachař, Maroš Kramár, Veronika Freimanová, Martin Myšička, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Peter Kočiš, Leoš Noha, Vladimír Hauser, Jáchym Pittermann, Martin Siničák, Arnošt Goldflam, Mojmír Maděrič, Michal Pazderka, Dalibor Buš, Marie Durnová, Zdeněk Dvořák, Jakub Eliášek, Ondřej Kokor…