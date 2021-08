Recenze: Sebevražedný oddíl podruhé a tentokrát pořádně a krvavě

Kde kdo už DC Universe odepisoval, jiní se zase za něj bili do hrudi a vyzdvihovali jak dospěle vypadá oproti Marvellu. Ovšem celkově DC spíše paběrkovali a výborné Nolanově trilogii s Christianem Balem v kostýmu netopýřího muže se horko těžko přibližovali. Snad jen první Muž z oceli, ale to je již před dlouhými devíti lety.

Ovšem píše se rok dvacátý první třetího tisíciletí a do covidem decimovaných kin a na HBO Max zamířil další Sebevražedný oddíl. Tentokrát za scénářem i režií stojí James Gunn, který byl od Warnerů odejit – aby byl následně opět reinstalován do třetích Strážců Galaxie, na jejichž předchozích dvou dílech se výrazně podepsal scenáristicky i režijně.

trailer Sebevražedný oddíl | zdroj: YouTube

Ale dost již o propleteném pozadí. Pokud chcete natočit potrhlou týmovku, která se nebojí akce, krve ani komediálních prvku, Gunn je jedním z horkých kandidátů. Není proto divu, že Sebevražedný oddíl pod jeho taktovkou šlape a jedná se rozhodně o jeden z nejlepších snímků DC Universe. Velmi dobře je zvládnuto paralelní vyprávění několik dějových linii i návraty v čase, které se nakonec spojí s hlavní časovou linií. Zkrátka Gunn ví, co dělá, skvěle ovládá jak vypravěčské, tak režijní řemeslo, a proto byste snímek měli rozhodně vidět, za předpokladu, že nejste zapřisáhlým odpůrcem komiksových snímků.

Ovšem snímek tak trochu bortí pravidla standardních postupů. Oblíbili jste si hrdinu – hmm, smůla, zabijeme jej hned v prvním aktu. Jo a tento vypadá taky zajímavě – no třetí akt rozhodně nepřežije. Svým způsobem je to příjemná změna, a kde jinde si takové věci dovolit než v oddílu hrdinů, který má v popisu práce nechat se zabít.

Druhým diskutabilním prvkem je přezíravý až parodický přístup k násilí. Pozitivní je, že se nejedná o bezdůvodné trhání svalstva a šlach, na druhou stranu, ne každému bude sedět kombinace, při níž po poměrně brutální scéně následuje fór, který přechází v další explozi digitální krve. Ale na druhou stranu útěk Margot ze zajetí, během něhož se krev mění v záplavu kreslených ptáčků, kvítků a lístků má svoje neskonalé kouzlo.

Co se týká hereckého obsazení, tak zde asi nelze mít moc výhrad. Každý z aktérů si spolehlivě odehraje svůj díl a žádný vyloženě nezaostává. Idris Elba je opět strašně boží, John Cena se neztrácí a Margot si své bláznovství vyloženě užívá. A abych nezapomněl, když chcete udělat z obrovského žraloka, který miluje lidské maso, nejmilejší postavu celého filmu, tak stačí, když mu přisoudíte inteligenci dvouletého dítěte. „Ňam, ňam.“

Když se to vezme kolem a kolem. Sebevědomá hudba, zvládnuté triky, povedený scénář a jistá ruka režiséra dělá ze Sebevražedného oddílu podařený návrat vyvrhelů, kterým není osud světa úplně ukradený. Výsledkem je poctivých pětasedmdesát procent zábavy a akce, jež se drží vcelku příjemně při zemi. V současnosti je to asi to nejlepší, co v kinech najdete.

Celkové hodnocení: 75 %

The Suicide Squad (2021)

Hrají: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Viola Davis, Peter Capaldi, Jai Courtney, Michael Rooker, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Flula Borg, Mayling Ng, Mikaela Hoover, Storm Reid, Taika Waititi a další.

Režie: James Gunn

Předloha: John Ostrander (komiks)

Scénář: James Gunn

Kamera: Henry Braham

Hudba: John Murphy

USA / 132 min / akční, dobrodružný, fantasy