80letá babička si chce vzít mladého Afričana. Důvod je zarážející

Britská důchodkyně neváhala letět na rande do Káhiry, aby svůj vztah posunuli na další level. Britským médiím následně přiznala, že se spolu poprvé vyspali už pár hodin po setkání. A o svatbě se rozhodlo po čtyřech dnech, neměli u sebe ale potřebné dokumenty.

Babička je i přesto štěstím bez sebe. "Bylo to úžasné. Cítila jsem se znovu jako panna. Nešlo to snadno, ale bylo to láskyplné a romantické," řekla o prvním milování s Mohamedem.

"Můj exmanžel řekl, že jsem frigidní, když jsme se před 40 lety rozváděli. Ale teď rozhodně nejsem," dodala bývalá uklízečka a matka dvou dětí.

Mladší syn se obává, že egyptský mladík jde pouze po penězích jeho matky. Ta ale trvá na tom, že je to pravá láska. "Pokud si mě bere kvůli penězům, bude zklamaný, protože žiji z penze," uvedla s tím, že prý mladík klidně podepíše předmanželskou smlouvu.

Mohamed je nezaměstnaný a tvrdí, že byl nucen odejít z práce, když mu šéf nedal volno, aby mohl být s Iris. Ta se nyní plánuje do Káhiry vrátit, aby se tentokrát úspěšně vzali.