Anička Slováčková: Zákeřná nemoc si vybírá svou daň!

"Teď jsem si přejela po druhém prsu. Bylo to hrozně velké. První bulka byla proti této malinkatá. Po dvou měsících jsme objednali biopsii a pak už tu historku známe," svěřila se pro extra Slováčková.

V současnosti chodí herečka a zpěvačka na chemoterapie, přiznala ale, že se po nich cítí špatně. "Jsem unavená. Zadýchávám se o dost rychleji než kdy dřív. Je to všechno náročnější," dodala.

"Myslím, že moje první reakce byla, že jsem se začala smát. Přišlo mi to hrozně absurdní, že je mi 24 let a budu řešit tady ty v uvozovkách blbosti," řekla už dříve České televizi.

Netají se také tím, že kvůli léčbě přišla o vlasy. Podle svých slov se jednoho dne ráno vzbudila a vytáhla si trsy vlasů. "To je tak strašně nepříjemný pocit. Vy to čekáte, ale stejně se úplně leknete. Je vlastně povrchní to řešit. Jsou to vlasy, dorostou, ale je to prostě něco, čeho se musíte vzdát, aniž byste chtěli. Je to takové nesvobodné rozhodnutí," dodala.