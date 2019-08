Co na sebe? Zde jsou módní trendy pro podzim a zimu, možná vás udiví

"Trendem pro podzim a zimu je možnost nakombinovat si šatník do několika stylů. In jsou jednoznačně retro věci, áčkové šatovky i kombinace kožených kousků. Nosit se budou mrkváče, džíny s vysokým pasem a ležérní pletáž. To ale neznamená jen svetry, ale i pletené šaty, pletené kabáty a velké šály," přiblížila Apostolu.

Do módy se vrací manšestr, nosit se budou hlavně splývavé kousky - košilové šaty i tuniky. Novinkou v podzimních trendech jsou šaty dlouhé až na zem, které lze kombinovat se svetrem nebo koženou bundou.

Už v podzimní a zimní módě přicházejí hnědé barvy a přírodní odstíny, tato barevnost zůstane v módě i pro jarní a letní sezonu. "Posouváme se do moderního boho stylu, který známe už po dvě sezony. Přibývá v něm ale inspirace africkými vzory. Přichází pánský styl, například kalhoty s vestou a sakem navrstvené tak, jak to nosí pánové, i unisex kousky, u kterých na ramínku nepoznáte, zda je má nosit dáma nebo pán," popsala Apostolu.

I nadále se budou nosit potisky, košilové šaty a splývavé střihy. Oblíbeným materiálem je podle Apostolu silk touch, tedy materiál, který vypadá a chová se jako hedvábí, ale je levnější a mnohem lépe se udržuje - dá se například prát v pračce.