Dívka po elektronických cigaretách skončila v kómatu. Z její zpovědi mrazí

Dnes osmnáctiletá dívka začala kouřit elektronické cigarety před třemi lety ve falešné představě, že jsou bezpečné. Poměrně dlouho na sobě nepozorovala žádné účinky, do doby, než se jí udělalo jednoho dne špatně.

Dívce bylo nevolno a objevila se u ní vysoká horečka, musela proto být hospitalizována v nemocnici. "Měla jsem tak vysokou teplotu, že mi vypínal mozek," přiznala na sociální síti.

"Myslela jsem si, že v nemocnici strávím nanejvýš den, ale nakonec jich bylo o dost více," dodala. Dívka byla do nemocnice přijata 27. července a čtyři dny na to bojovala o život. Musela být umístěna na jednotku intenzivní péče.

Maddie téměř nebyla schopna sama dýchat. Snímky hrudníku ukázaly rozsáhlé poškození plic a zřejmě i díky velké dávce štěstí se dívce povedlo se uzdravit a probrat z kómatu.

Nyní se rozhodla podělit se se svým zážitkem s veřejností a apeluje na to, aby si lidé uvědomili, že elektronické cigarety nejsou bezpečné. "V těch cigaretách je něco nenormálního. Není to bezpečné, a téměř mě to stálo život," napsala dívka.

Dodala, že se původně domnívala, že se jí nic špatného nestane, ale ono se stalo. S tím souhlasí i její sestra, která tvrdí, že dnešní generace mladých lidí slouží jako pokusní králíci, už za pár let ale budeme moci pozorovat, jaké účinky takzvané vapování skutečně má.