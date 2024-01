Cigarety a alkohol zdražují. Konsolidační balíček se dotkne i hazardu

Rok 2023 se chýlí ke konci a už brzy vstoupíme do nového. Vzhledem k tomu, co jsme všechno prožili v tom končícím, lze s jistou dávkou naděje oprávněně doufat, že rok 2024 by mohl být o něco snazší, jednodušší a přehlednější pro nás všechny. Uvidíme. Pojďme si ale připomenout, co všechno se nám v uplynulých dvanácti měsících povedlo prožít a přežít.