Harry a Meghan si vydáním knihy u veřejnosti pohoršili. Teď je princ populárnější než bratr William

Na konci června provedl šéf Wagnerovy vojenské skupiny pokus o puč v Rusku, který při tažení na Moskvu náhle přerušil a stáhl se do ústraní. Působilo to komicky, až tragikomicky. Ruský opoziční Nezávislý ruský server The Moscow Times se zaměřil na zpovědi Prigožinových vojáků.