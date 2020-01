Jak si prodloužit život? Nová studie zjistila, jak se dožít o devět let vyššího věku

Vědci z University College London v průběhu deseti let zkoumali socioekonomický status lidí žijících v USA a v Británii. V obou zemích rozdělili 25 tisíc respondentů do dvou skupin podle velikosti jejich příjmů.

Experti se zajímali o sociální a ekonomické nerovnosti lidí a zjistili, že lidé v nižších příjmových vrstvách žijí v průměru o sedm let méně než bohatí.

U těch nejchudších lidí se věk dožití oproti bohatým lidem lišil dokonce o devět let. V praxi to znamená, že bohatí lidé žijí v průměru o devět let více, než ti nejchudší.

Experti studií zjistili, že jak sociální, tak i ekonomická situace člověka hraje důležitou roli v lidském zdraví a délce života. Autoři studie ale připouští, že zlepšení kvality života a zdraví je nákladné, a tvrdí, že výsledky dokazují, že politici v Evropě i Americe by se měli zaměřit na snížení nerovnosti mezi bohatými a chudými, uvedl server New York Times.

Studie také potvrdila, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. To je dáno tím, že do osmdesátého roku života vykazují lepší zdravotní stav než muži. Po tomto věku se ale rozdíly stírají.