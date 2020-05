Jedna z největších záhad světa: Co se stalo na lodi Mary Celeste?

Píše se rok 1869 a v New Yorském přístavu se připravuje na cestu do italského Janova menší dvojstěžňová plachetní loď pojmenovaná Mary Celeste, která převáží 1700 litrů lihu. Na cestu se vypravil kapitán Benjamin Briggs, který vzal na palubu svou manželku a dvouletou dceru s posádkou, která se skládala ze sedmi členů. O měsíc později vyrazila na stejnou trasu loď Dei Gratia, která blízko Azorských ostrovů spatřila ploužící se loď, kterou zjevně nikdo neřídil. Byla to Mary Celeste a to co kapitán lodi Dei Gratia našel na palubě se navždy zapsalo do historie.