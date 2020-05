Mladá dívka se v Česku nakazila z jogurtu. Jak zacházet v době pandemie s nákupem?

Není jasné, jak přesně se dívka nakazila, se neví, do obchodu ale šla jenom pro jogurt. "Nic jiného neudělala, a přesto došlo k výskytu této nákazy," řekl na tiskové konferenci epidemiolog Roman Prymula.

Vir byl pravděpodobně na zboží, nemoc se totiž rozšířila i mezi zaměstnance, zákazníky i rodinné příslušníky zaměstnanců. Poté, co se nakazilo 42 lidí, musela prodejna zavřít.

"Je to naštěstí poměrně výjimečná věc. Jenom jsem tím chtěl ukázat, že i to se stát může," dodal Prymula. "Když si ho donesu domů, tak bych ho nechal den, dva v ledničce a ono se mu nic nestane a pak už tam nic na povrchu nemůže být," uvedl dále.

Je také možnost celý nákup utřít nebo se nedotýkat stěn a dalších věcí, aby je člověk nekontaminoval. "Nebo je dám do té ledničky a pak na cokoliv sáhnu, to bych měl potom prostě dezinfikovat, když to chci konzumovat v nějakém rychlejším režimu," doplnil.