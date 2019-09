Mladík se osprchoval a oslepl. Lékaři se nestačili divit

Nick nosil celý život brýle, v roce 2013 je ale vyměnil za kontaktní čočky, protože mu nepřekážely při sportu. Po sportování se vždy osprchoval a čočky si nechal v očích. Nikdo mu totiž prý nikdy neřekl, že by s nimi neměl chodit do sprchy. Není to uvedeno ani na obalu a neupozornil ho na to ani lékař.

Loni v lednu se mu ale na pravém oku vytvořila drobná ranka. Poté, co se začala zvětšovat, navštívil nemocnici Royal Hospital ve městě Shrewsbury, kde mu lékaři udělali test na infekci rohovky. Výsledky byly pozitivní a odhalily, že mladík se nakazil parazitárním onemocněním zvaným Acanthamoeba keratitis.

Tři týdny užíval oční kapky, které zpočátku zabíraly, v březnu ale oslepl na pravé oko. Navštívil proto oční kliniku v Birminghamu, kde dostal silnější kapky, které si musel aplikovat každou hodinu během celého dne, i v noci.

Po šesti měsících podstoupil zákrok, který zastavil šíření infekce. Přišel ale o zrak v jednom oku. V proto září absolvoval transplantaci membrány na pravé rohovce, která mu sice pomohla, ale nevyléčila ho.

"Přijít o zrak můžete i tehdy, když se sprchujete s kontaktními čočkami," vzkázal přes média mladík, který momentálně čeká na transplantaci oční rohovky.