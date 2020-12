Otužilec: Otužování se není třeba bát ani v této době

Zrušené bylo vystoupení country skupiny, plavci tentokrát přišli o zázemí vytopené vodácké klubovny. Přesto by dnešní podmračené počasí s teplotou kolem nuly vyměnili za pořádnou zimu. "My bychom uvítali sníh a led," řekl Mikoláš.

Klub otužilců v Třebíči funguje od října 2010, teď má 45 členů. Propagační plavání pořádá pravidelně poslední sobotu před Vánocemi. Se zájemci se podle Mikoláše poslední dobou roztrhl pytel, i když každý nemá odvahu ukázat se na veřejnosti. "Mám informace, že i soukromé otužování se docela rozmohlo," uvedl.

O tom, že popularita otužování roste, se Mikoláš přesvědčil také doma. Sám se pravidelně otužuje 12 let, ale jeho manželka prý prohlašovala, že ji do studené vody nikdo nedostane. "Tak od letošního roku plave a zvládá to bez problémů," řekl.

Podle Mikoláše se nevyplňuje to, co třebíčským otužilcům na začátku někteří předpovídali, totiž že dostanou revma. "Neznám žádného otužilce, který by si naříkal na klouby nebo že nemůže otočit hlavu, protože ho ofoukl průvan," tvrdí.

Zájemcům o plavání ve studené vodě Mikoláš doporučil, aby se nekoupali sami. Obzvlášť při zimním plavání ve volné vodě je podle něj také dobré používat bezpečnostní nafukovací bójky.