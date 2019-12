Peklo při natáčení filmu, kde hrál Karel Gott? Polívka prozradil, co se dělo za kamerou

Na Chytilovou nyní zavzpomínali Bolek Polívka a Milan Lasica. Ti v pořadu Zlaté časy Polívka přiznali, že natáčení s ní rozhodně nebyl žádný med. Naopak, byli neustále pod dohledem, a to velmi přísným!

Například právě v případě natáčení Dědictví si na herce režisérka došlápla, a že to uměla! Bez ohledu na jejich slávu se s nimi totiž nemazlila! To ostatně Polívka doložil i jednou z historek z natáčení.

Jednou seděl v hospodě s rodinou a přáteli, když k nim vtrhla Chytilová a na přímo se jich zeptala: Jak dlouho tu budete? "Já na to: Věro, prosím vás, to snad ne... A ona: Já se ptám, jak dlouho tu budou? Tak já že ještě chvilku, ještě půlhodinku. Ona odešla a pak přišla s tím, že, půlhodina je pryč a stále jsou tu!" zavzpomínal Polívka.

To ostatně potvrdil i Lasica, který měl s Chytilovou také své zkušenosti. V 90. letech ho totiž oslovila kvůli spolupráci na filmu Pasti, pasti, pastičky. "Přišla kvůli tomu za mnou do Bratislavy, a tehdy jsem pochopil, co to je být pronásledovaný," svěřil se.