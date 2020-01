Slavný řetězec si vystřelil královské rodiny Meghan a Harry dostali pracovní nabídku.

Harry a Meghan minulý týden mimo jiné oznámili, že jejich nový status by měl znamenat, že již nebudou přijímat finance z takzvaného Suverénního fondu, a tak se z nich stanou členové královské rodiny, kteří budou finančně nezávislí.

To by v praxi mohlo znamenat, že by si mohli najít práci. Harry a Meghan si dosud nemohli sami vydělávat. Jak by to chtěli dělat v budoucnosti, není zatím jasné. Mohli by získat peníze z psaní knih a nejspíš i z televize.

Meghan by se mohla vrátit k herectví a princ Harry má naopak zkušenosti z armády. I to jsou varianty, které podle některých britských médií přicházejí v úvahu.

Mohou ale dělat i úplně něco jiného. Například prodávat hamburgery. Řetězec rychlého občerstvení Burger King jim dokonce práci sám nabídnul, a to veřejně.

"Zjistili jsme, že se princ a vévodkyně rozhodli vzdát svých rolí v královské rodině a budou pracovat na tom, aby byly finančně nezávislí. Takže máme pro vás nabídku. Pracujte jako tisíce lidí a udělejte první kroky na trhu práce u nás. Víte, koruna vám dokonale padne. Navíc po mnoha letech života jako vévodové je na čase, abyste začali jíst jako králové," vzkázal Burger King Argentina na Twitteru.

Oficiální americký účet společnosti pak nabídku sdílel a připsal: "Harry, tato královská rodina nabízí částečný úvazek." Narážka na to, že Harry a Meghan se vzdali svého "plného úvazku" ve své rodině je více než zřejmá.