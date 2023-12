Tichá noc neodmyslitelně patří k Vánocům. Poprvé zazněla před 205 lety

Příběh jedné z nejoblíbenějších vánočních písní

Dnes jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších vánočních písní vznikla na území Rakouska, v městečku Obernsdorf nedaleko Salzburku. Právě zde v kostele svatého Mikuláše o Štědrém večeru roku 1818 zazněla poprvé. Tehdy se zrovna porouchaly varhany, a tak se skladba hrála jen na kytaru. Kostel, v němž se zrodila Tichá noc, však dnes již bohužel nestojí – roku 1899 ho strhla povodeň. Na jeho místě byla později postavena kaple, která dostala název Stille-Nacht Kapelle, tedy Kaple Tiché noci.

O dalších Vánocích, tedy roku 1819, se Tichá noc nehrála. Její noty totiž zapadly za varhany v kostele a na píseň se zapomnělo. Její znovuobnovení nastalo v souvislosti s poruchou varhan, během jejich opravy v roce 1821 totiž noty náhodou nalezl varhaník. Tak se začala píseň znovu hrát, a to i na jiných místech. Postupem času se Tichá noc rozšířila po celém Rakousku i do německých zemí. Již ve 40. letech 19. století se v Německu koleda těšila značné popularitě. Za svou ji zde přijali katolíci i protestanté, její text totiž neměl vyhrazený konfesijní charakter. Někdy v polovině 19. století se Tichá noc hrála o Vánocích i na našem území.

Už v roce 1839 se píseň dostala za hranice Evropy, do Ameriky, kam ji přivezla německá pěvecká rodina Rainerových, která Tichou noc poprvé představila v chrámu Trinity Church na Wall Street v newyorském Manhattanu. Koleda záhy putovala do celého světa.

Kdo jsou autoři koledy?

Dlouho nebylo objasněno autorství oblíbené koledy, to se spolehlivě doložilo v průběhu 50. let 19. století. Tichou noc vytvořili Rakušané Franz Xaver Gruber a Joseph Mohr.

Prvně zmíněný Franz Xaver Gruber byl učitel a varhaník, který složil melodii koledy. Narodil se dne 25. listopadu 1787 do tkalcovské rodiny v malé osadě nedaleko Salzburku. Kvůli chudým rodinným poměrům se Franz musel již jako chlapec zapojit do tkalcovského řemesla a podílet se na výdělku. Ještě když byl malý kluk, si jeho učitel všiml, že má hudební talent. A tak se Franz začal učit hrát v kostele na varhany, což mu šlo velice dobře. Jeho otec však v hudbě neviděl budoucnost a stále považoval svého syna spíše za tkalce s jistým výdělkem. Jednoho dne ale prý ve vesnici onemocněl varhaník a tehdy dvanáctiletý Franz za něj v kostele zaskočil. A v tom okamžiku údajně jeho otec změnil názor a dovolil mu studovat hudbu.

Franz Xaver Gruber studium úspěšně zakončil v roce 1806 a nedlouho poté začal pracovat jako učitel v Arnsdorfu, kde zůstal po dlouhých 20 let. Učitel, kostelník a varhaník ve volném čase komponoval skladby zejména pro církevní účely. A tak vznikla i slavná píseň Tichá noc. Ta mu ovšem nepřinesla největší úspěch. V roce 1820 se teprve Gruber proslavil jako hudební skladatel, a to když zazněla jeho mše složená na oslavu výročí 300 let od posvěcení kostela v Arnsdorfu. Ke konci svého života působil jako varhaník a dirigent ve městě Hallein. Zde také 7. června roku 1863, tedy před 160 lety, zemřel. Bylo mu 75 let.

Text k písni napsal kněz Joseph Mohr, který rád skládal básně. Mohr pocházel z chudé rodiny, byl nemanželským dítětem ženy, která se živila pletením a prodejem svetrů. Jeho otcem měl být údajně nějaký voják, který se na území Salzburku dostal v době napoleonských válek. Nemanželskému dítěti, malému Josephovi, nechtěl jít nikdo za kmotra, nakonec se této role v prosinci roku 1792 ujal místní kat.

Budoucnost Josephovi zajistil salcburský vikář, který mu zafinancoval vzdělání a dostal ho do chrámového sboru, kde hrál na housle a zpíval. Po složení maturitní zkoušky na gymnáziu se Joseph rozhodl pro studium teologie, roku 1815 byl vysvěcen na kněze. Pravděpodobně o rok později napsal text koledy Tichá noc, k níž dva roky na to složil hudbu již zmíněný Franz Xaver Gruber.

Joseph Mohr zemřel před 175 lety, dne 4. prosince 1848. Bylo mu 55 let a ke konci života velmi živořil. Aby mohl být zafinancován jeho pohřeb, rozprodaly se jeho osobní věci, a to včetně kytary, na kterou o Vánocích roku 1818 zahrál koledu Tichá noc.