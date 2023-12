RECENZE: Klíč svatého Petra si chtěl otevřít cestu do srdcí diváků. Povedlo se to?

Pokud chcete do nebe, není nejlepší nápad okrást svatého Petra. Do krádeže jeho klíče se zapletou tři lidé, konkrétně zloděj Vilém (Mark Kristián Hochman), podvodnice Emílie (Berenika Kohoutová) a zejména Tobiáš (Filip Březina), který se však do celé zlodějiny namočí úplně náhodou.

Z trojice "mizerů" se po přetahování o uloupené věci v zámeckém rybníku stávají dušičky. Od nebeské brány jsou ale svatým Petrem odesláni zpátky mezi smrtelníky, aby za třikrát tři dny našli jeho klíč. Jinak je čeká peklo.

Zpátky na Zemi, leč pohádkové, se při pátrání dostanou na zámek, kde je čeká kromě překrásné princezny (Sára Korbelová) a dobrotivého krále (Petr Nárožný) i setkání se zrádnými kancléři (David Novotný a Sabina Remundová).

To by ohledně zápletky v krátkosti stačilo, přičemž každému musí být jasné, že správná pohádka má šťastný konec. Otázkou stejně jako každý rok je, zdali bude natolik dobrá, aby ji Česká televize reprízovala i do budoucna.

V jedné věci každopádně ČT nelhala. Opravdu jde o velkou výpravnou pohádku, na štědrovečerních premiérách se už zkrátka nešetří. Klíč svatého Petra se natáčel v krásném prostředí Zvíkova, na zámku Sychrov a ve Slavonicích.

Obstojné jsou i herecké výkony, do rolí ostatně byly obsazeny takové osobnosti jako Petr Nárožný, David Novotný či Sabina Remundová. Špatně si ovšem nevedli ani jejich mladší kolegové, tedy představitelé hlavních postav. Poslouchali ostatně pokyny zkušeného režiséra Karla Janáka, který za poslední roky natočil hned několik štědrovečerních pohádek. Namátkou jmenujme pohádky O vánoční hvězdě či Jak si nevzít princeznu.

Navzdory výše uvedenému si nejspíš Klíč svatého Petra mnoho diváků, kteří by se k této pohádce chtěli pravidelně vracet o vánočních svátcích i v následujících letech nezíská. Ale třeba se mýlíme...

Hodnocení: 50 %

Klíč svatého Petra

Hrají: Filip Březina, Berenika Kohoutová, Mark Kristián Hochman, Sára Korbelová, Sabina Remundová, David Novotný, Lukáš Příkazký, Petr Nárožný, Ivan Romančík st.

Režie: Karel Janák

Scénář: Petr Hudský

Česko, 2023, 91 min