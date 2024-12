Tom Cruise převzal nejvyšší civilní vyznamenání od námořnictva USA

Tom Cruise se stal držitelem prestižního ocenění Distinguished Public Service Award, které mu bylo uděleno za jeho mimořádný přínos americké armádě a veřejnosti. Cena byla předána během slavnostního ceremoniálu v Longcross Studios v britském Surrey. Cruise, nyní 62letý, při té příležitosti poděkoval za „mimořádné uznání“ a vyjádřil svou hrdost na propojení filmového světa s armádou. Informoval web BBC.

Jeho role pilota ve filmu Top Gun z roku 1986 nejen katapultovala jeho kariéru, ale také podstatně zvýšila zájem o vojenskou službu v USA. Úspěch filmu měl takový dopad, že armáda musela zřídit speciální náborové stoly přímo v kinech, aby zvládla příliv uchazečů inspirovaných příběhem o elitních stíhacích pilotech.

Ocenění mu předal americký ministr námořnictva Carlos Del Toro, který při slavnostním ceremoniálu udělil Cruiseovi certifikát a medaili. „Obdivuji všechny vojáky a ženy,“ řekl Cruise během svého projevu.

Herec vyjádřil hluboký respekt k vojenské službě a dodal: „Vím, že v životě je něco, co je pro mě velmi pravdivé, že vést znamená sloužit. A vím to do hloubi duše. A vidím to u vojáků a žen.“ Námořnictvo mu poděkovalo za zvýšení povědomí o práci a obětech jejich personálu a ocenilo jeho roli v popularizaci vojenských hodnot.

Cruise hrál pilota Mavericka ve filmu Top Gun o létajících esech studené války (1986), což nejen že vyneslo herce na vrchol slávy, ale také přilákalo masy do amerického námořnictva. Námořnictvo herci poděkovalo za zvýšení povědomí o jejich práci a obětech.

Hvězda nominovaná na Oscara si zopakovala svou roli poručíka Peta Mitchella v pokračování Top Gun: Maverick z roku 2022, které podle námořnictva opět „oživilo“ vojenský zájem mladšího publika.

V úterý Del Toro řekl: "Tom Cruise strávil téměř čtyři desetiletí jako neochvějný zastánce mužů, žen a rodin námořnictva a námořní pěchoty."

Tom Cruise mezi legendami

Hollywoodský idol září nejen díky akčním trhákům jako Narozen 4. července (Born on the Fourth of July), Pár správných chlapů a kultovní sérii Mission: Impossible. Momentálně natáčí očekávané pokračování Mission: Impossible: The Final Reckoning v britském Surrey, premiéra je plánována na květen 2025. Tom Cruise se tak připojuje k velikánům jako Steven Spielberg a Tom Hanks, kteří za válečné drama Zachraňte vojína Ryana získali prestižní civilní ocenění za přínos filmu.