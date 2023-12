ČT prozradila, jak si divácky vedla nová štědrovečerní pohádka

Izrael uvažuje o tom, že nezabije vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Jahjá Sinvár a Muhammad Díf by mohli být vyhoštěni, napsal web Times of Israel na základě informací izraelské veřejnoprávní televize Kan. K vyhoštění by mohlo dojít výměnou za propuštění všech rukojmích, jichž se Hamás zmocnil.