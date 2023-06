Českem se prohání silné bouřky. Stromy padají na koleje, vlaky místy nejezdí

Podle Českého hydrometeorologického ústavu začalo kolem 16:00 pršet na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Na některých místech spadlo v krátké chvíli asi sedm litrů na čtvereční metr. Bouřky se později přesunuly i na Třebíčsko.

Provoz vlaků mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy je podle informací Českých drah zastavený od 16:25. Dopravce očekává, že trať bude zprovozněná v 18:00.

Po bouřce nejezdí vlaky z Českých Budějovic do Prahy a do Plzně

Kvůli následkům bouřek nejezdí vlaky z Českých Budějovic do Prahy a z Českých Budějovic do Plzně. Vítr poškodil trakční vedení nebo povalil stromy na trať. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na trati z Plzně do Českých Budějovic je mimo provoz úsek mezi Zliví a Protivínem. Důvodem je porucha trakčního vedení. Na trati České Budějovice - Praha spadly mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí na železnici stromy. České dráhy zajišťují pro cestující náhradní dopravu.

Hasiči v Plzeňském kraji mají první výjezdy kvůli bouři, nejedou některé vlaky

Nejvíc zásahů mají především na Klatovsku a na Domažlicku. Od 14:00 do 15:40 to bylo přibližně 80 výjezdů, každou minutu přibývá jedna až dvě další události, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Neprůjezdná je komunikace ze Sušice na Tedražice na Klatovsku. Podle Českých drah se na Domažlicku a na Klatovsku na několika místech zastavil provoz na železnici kvůli stromům popadaným na koleje.

Více práce mají hasiči například v Sušici. Na náměstí Svobody spadl kus plechové střechy. Několik stromů nebo jejich větví ve městě popadalo na auta. Aktuálně vyjíždějí hasiči v Sušici k místní poliklinice, kde do dvora spadl velký kus střechy," uvedl Poncar. Do likvidace následků bouře se na Klatovsku zapojily jednotky dobrovolných hasičů.

České dráhy informují, že například mezi stanicemi Česká Kubice na Domažlicku a Furth im Wald v Německu najel vlak do spadlého stromu. Vlaky tam mohou mít až dvouhodinové zpoždění. Další stromy na kolejích jsou například mezi zastávkami Špičák – Hamry-Hojsova Stráž na Šumavě, Klatovy - Běšiny. nebo na Domažlicku mezi Domažlicemi a Kdyní. Kvůli pádu stromů a přerušenému trakčnímu vedení nebo zabezpečovacího zařízení stojí železniční doprava také mezi stanicemi Švihov a Přeštice či na trase z Horažďovic na Strakonice, potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.