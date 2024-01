Evropu dál svírá mrazivé počasí. Teploty u našich sousedů klesly k -20 stupňům

Pocitová teplota vzduchu v této oblasti dosahovala minus 28 stupňů Celsia kvůli silnému větru. IMGW dále uvedl, že "nejteplejší" podmínky byly zaznamenány poblíž města Šwinoujšcie na pobřeží Baltského moře na severozápadě země, kde teplota dosahovala minus 2,5 stupně Celsia.

Očekává se, že teploty v severovýchodní části země během dne stoupnou na minus 14 stupňů Celsia. Silné mrazy by měly přetrvávat až do středy 10. ledna, s teplotami pohybujícími se v rozmezí od minus 25 do minus 15 stupňů Celsia.

I v Severní Evropě panují dlouhodobě mimořádně nízké teploty, silný vítr a sněžení. V finské části Laponska v obci Enontekio, blízko hranic s Norskem a Švédskem, byla před víkendem naměřena teplota minus 42,5 stupně Celsia.

V arktické oblasti Švédska přerušilo nepříznivé počasí dodávky elektřiny pro přibližně 4000 domácností, kde teploty klesly na minus 38 stupňů Celsia. Na jihu země uvízli řidiči na cestách, a někteří z nich byli evakuováni s poskytnutím noclehů.

Sněhová vichřice postihla sever a západ Dánska, což vedlo k výzvám policie o omezení cestování jen na nezbytně nutné, uvedl server Euronews.

Silné mrazy hrozí do čtvrtečního dopoledne i v Česku. Meteorologové také varovali před silným větrem, který bude na Moravě v nárazech dosahovat rychlosti nad 65 kilometrů za hodinu. Konkrétně tomu tak bude v částech Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Stejné oblasti a také celého kraje Vysočina se pak týká varování před tvorbou sněhových jazyků a závějí. Závěje by se měly tvořit zejména v okresech Jeseník v Olomouckém a Bruntál a Rýmařov v Moravskoslezském kraji.