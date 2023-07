Evropu decimuje počasí a Kerberos, vrchol teprve přijde. Hoří na La Palmě, kde evakuovaly tisíce lidí. Varování i v Česku

Plameny na ostrově La Palma se začaly v sobotu v ranních hodinách šířit v okolí vesnice Puntagorda na severozápadě ostrova a nyní postupují jižně k dvoutisícové obci Tijarafe. Oheň zatím pohltil asi 4 500 hektarů vegetace, k jeho šíření podle premiéra Kanárských ostrovů Fernanda Clavije přispívají suché podmínky, silný vítr a „vlna veder, které prožíváme“.

V rozhovoru se stanicí BBC jeden z místních León Barreto popsal, že dům při evakuacích opustit odmítl, protože se chce nejprve řádně připravit. „Přijdou a nutí vás, abyste přišli o všechno, pro co jste celý život pracovali, a teď to nechali shořet jen proto, že taková jsou pravidla. Ale pak nemají pravidla na to, aby dělali, co je zapotřebí,“ řekl Barreto.

Kerberos při síle

Kanárské ostrovy se nacházejí několik set kilometrů od západního pobřeží Afriky, na pomezí jižního Maroka a Západní Sahary. I když jsou teploty na těchto ostrovech obvykle nižší než v jižní Evropě, v současné době se na této části světa také projevuje vlna veder. V zemích jako Řecko, Španělsko nebo západní Turecko působí tlaková výška zvaná Kerberos, která způsobuje, že teploty stoupají až k 40 stupňům Celsia. Meteorologové předpovídají, že v příštím týdnu by se tato vlna veder mohla ještě zesílit, s epicentrem teplého počasí na italském ostrově Sardinie. Tam by teploty mohly dosahovat až 48 stupňů Celsia.

„Vrcholu dosáhnou vedra mezi 19. a 23. červencem a to nejen v Itálii, ale také v Řecku, Turecku a na Balkáně. Několik místních teplotních rekordů pravděpodobně padne,“ uvedl italský klimatolog a meteorolog Giulio Betti.

V důsledku vysokých teplot se radnice v jižních evropských městech ocitly v situaci, kdy musí poskytnout obyvatelům doporučení, jak minimalizovat zdravotní rizika spojená se slunečním žárem a horkem. Obyvatelé jsou vyzýváni, aby udržovali dostatečný přísun tekutin s omezením konzumace alkoholu a kávy a aby nosili volné oblečení, které umožňuje proudění vzduchu. Zvláštní pozornost je věnována péči o zranitelné osoby a také domácí mazlíčky, kteří jsou náchylní k negativním účinkům vysokých teplot.

V neděli konečně dorazil do Řecka severní vítr, který přinesl úlevu od nekompromisních veder posledních dnů a snížil teploty pod hranici 40 stupňů Celsia. Očekávalo se, že kolem poledne se teplota v hlavním městě Athény ustálí na 36 stupních Celsia. V sobotu byl naměřen rekordní teplotní záznam, když na ostrově Kréta rtuť teploměru dosáhla hodnoty 44,2 stupně Celsia.

Přestože se Řecko dočkalo mírné úlevy, řečtí meteorologové varují, že od středy se teploty opět vyšplhají nahoru. V Aténách se předpovídají teploty až 44 stupňů Celsia. Kvůli extrémnímu suchu a silnému větru se zvyšuje nebezpečí lesních požárů, na které úřady civilní ochrany upozorňují.

V neděli je v Řecku již třetí den po sobě zavřeno mnoho archeologických lokalit, a to od 11:30 do 15:30 místního času.

V sobotu byla pro turisty uzavřena slavná starověká památka Akropole v Aténách. Důvodem byla extrémní horka. Vedro bylo cítit nejen z okolí, ale i ze samotných kamenných a mramorových struktur památky. Tato neúnosná situace vedla k rozhodnutí zavřít prostory Akropole, aby se ochránilo zdraví návštěvníků.

Výstraha před požáry platí také v celém Česku

Během neděle se na celém území Česka udržuje vysoký stupeň nebezpečí vzniku požárů. Český hydrometeorologický ústav informuje, že v neděli se hasičům podařilo získat kontrolu nad požárem v okrese Písek.

Aktuální výstraha ohledně vzniku požárů v ČR zůstává v platnosti. V západní části země se do nedělního večera uplatňuje nižší stupeň výstrahy, který varuje před vysokými teplotami a zvýšenou pravděpodobností vzniku požárů.

Hasičům se v neděli podařilo získat kontrolu nad požárem, který vypukl již v sobotu odpoledne a zasáhl přibližně 40 hektarů lesního porostu v okrese Písek v Jihočeském kraji. Přesná příčina požáru zatím není známa. Hasiče při hašení pomohl příval deště. Během zásahu však pět z hasičů utrpělo zranění.