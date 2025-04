Bílek se po letošním Euru stane novým trenérem fotbalových „lvíčat“

O konci Jana Suchopárka se začalo ve veřejném prostoru mluvit už během kvalifikace na Euro 2025, v níž nebylo nouze o vysoké debakly, ale přesto se nakonec Čechům na závěrečný turnaj postoupit podařilo. A až tehdy, kdy se tedy „lvíčata“ připravují na vrchol letošní sezóny, přišlo rozhodnutí od samotného Suchopárka. "Cítím, že zejména z osobního hlediska po devíti letech přišel ten správný čas na změnu. Velice si vážím příležitosti být tolik let součástí reprezentačních týmů a zažít zde poměrně úspěšné období," nechal se slyšet Suchopárek.

Ten přiznal, že o svém konci ve funkci uvažoval už delší dobu. "V závěru poslední kvalifikace jsem to již naznačil realizačnímu týmu jednadvacítky a dál to tolik nešířil. Ale měl jsem v hlavě, že u mě změna přijde a dojít k ní zkrátka musí. Nehrálo roli ani to, zda postoupíme na mistrovství Evropy. U trenéra není tak důležité přijít k týmu včas, ale poznat, kdy včas odejít. A u mě ta chvíle nastala nyní," řekl muž, jenž jako hráč v roce 1996 v dresu České republiky došel ke stříbru na Euru v Anglii. Během svého působení u hráčů do 21 let se mu s nimi podařilo postoupit nejen na letošní, ale i na předloňské Euro.

"Navrhl jsem ho k reprezentaci do 21 let v srpnu 2021, tedy jen měsíc a něco po mém zvolení. Bylo to jedno z prvních sportovních rozhodnutí. Odvděčil se měrou vrchovatou. Dvakrát za sebou přivedl český tým mezi nejlepší mužstva Evropy na ME 2023 a 2025, to nám v cizině mnozí závidí. Kromě výsledků je ale také nutno vidět, že řada jeho svěřenců už je v áčku, což je neméně důležitým posláním jednadvacítky," řekl k Suchopárkově působení u „jednadvacítky“ samotný šéf FAČR Petr Fousek.

Nyní se tedy vše chystá na červnové Euro na Slovensku. Tam se Češi ve skupině utkají s Anglií, Německem a se Slovinskem. "Není to určitě tak, že bych cítil nějakou nostalgii a bral šampionát jinak, když po něm u mužstva skončím. Máme před sebou dva měsíce příprav, je třeba tým dobře nachystat po všech stránkách. Těším se na dobrou atmosféru v celém týmu, na radost z odvedené práce. Chci zkrátka cítit, že to všechny kolem baví. Už ve skupině narazíme na vynikající soupeře, ale určitě se nejedeme jenom zúčastnit," prozradil Suchopárek, jak bude k Euru a práci s mužstvem ve svých posledních měsících ve funkci přistupovat.

Suchopárek pak o svém dalším možném angažmá zatím nemá ještě ani představy. "Věci se mohou měnit rychle. Po mistrovství Evropy bych si chtěl nechat nějaký čas odstup a dát pauzu. Ale nikdy nevíte, co se stane, pro fotbal to platí obzvlášť. Platí, co jsem řekl několikrát: nechci být u dospělého fotbalu. Teď úplně zásadně budoucnost neřeším, chci být blízko rodině a věnovat se jí víc, než tomu bylo doteď. Mám dvě vnoučata, třeba budu nějaký čas dědečkem na plný úvazek," dodal.

Suchopátka po rozhodnutí výkonného výboru FAČR z tohoto týdne nahradí letos v létě Michal Bílek. "Jsme velice rádi, že k jednadvacítce přijde právě Michal Bílek. Na jeho jmenování panovala jednomyslná shoda také ve výkonném výboru. Změnu na postu reprezentačního trenéra týmu do 21 let jsme po avizovaném konci Jana Suchopárka museli řešit v předstihu i proto, že práce nového trenéra započne již po skončení aktuální sezony při prvním kempu a předvýběru hráčů další jednadvacítky," řekl Fousek, jenž tak neskrýval spokojenost a pokračoval: "Michal Bílek za sebou má vynikající hráčskou i trenérskou kariéru na klubové i reprezentační úrovni. Věříme, že také reprezentace do 21 let bude pod jeho vedením i nadále úspěšná."

Michal Bílek se k trénování vrací po dvou letech poté, co skončil v Plzni, s níž v sezóně 2021/22 dokráčel k ligovému titulu a kvalifikoval se tak s ní následně do hlavní fáze Ligy mistrů. Vrací se také k práci pro asociaci, jelikož – jak známo – v letech 2009 až 2013 vedl A-tým české reprezentace, se kterou na Euru 2012 došel do čtvrtfinále. Ještě předtím, než k národnímu týmu šel, se zapsal do povědomí jako kouč pražské Sparty. Na Letné dokázal jako první trenér v historii samostatné české ligy získat double a to v roce 2007.

Není divu, že se Bílek po dvouleté pauze těší opět do práce. "Do trénování mám po určité pauze velkou chuť a vážím si příležitosti vést právě reprezentaci do 21 let. Nabídka z asociace mě moc potěšila a jsem rád, že došlo k dohodě. Práce s mladými hráči mě vždy bavila a teď se otevírá další možnost. Beru to jako obrovskou motivaci, stejně jako to, že budeme bojovat o další postup na mistrovství Evropy," nechal se slyšet Bílek.

Svaz pak potvrdil, že nebyl jediným kandidátem na tuto pozici a že se uvažovalo i o angažování kouče Martina Svědíka. Ten ale v předešlých dnech dal přednost druholigovému Brnu. "Asi je tady možné říct, že jak Martin Svědík, tak Michal Bílek byli od začátku jedněmi z kandidátů," potvrdil konkrétně první místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Ten také uvedl, co reprezentaci bude pod Bílkovým vedením čekat s tím, že připomněl start dalšího kvalifikačního cyklu v září, a proto bude Bílek s předvýběrem hráčů absolvovat už červnové soustředění. "Kvalifikace startuje celkem rychle v září. Když si vezmete poslední kvalifikaci, tam bohužel na kemp prostor nebyl. A začátek kvalifikace nebyl úplně dobrý. Takže dává smysl, aby se nějaký kemp udělal. I z tohoto důvodu bylo třeba nového trenéra schválit už nyní a nečekat až na úvod kvalifikace. Takže po dobu června budeme mít dva trenéry reprezentace do 21 let," vysvětlil Šidlák, proč dojde k jisté anomálii.

Svůj pohled na Michala Bílka pak dodal také asociační technický ředitel Erich Brabec. "Michal Bílek pro nás byl vhodným kandidátem z několika důvodů. Má velké trenérské zkušenosti a zejména úspěchy na klubové i reprezentační úrovni v Česku i v zahraničí. Věříme, že právě v jeho osobě bude zaručena správná spolupráce a provázanost s trenérem Ivanem Haškem u A týmu i směrem k dalším kolegům u mládežnických reprezentací," připomněl mimo jiné Brabec to, že Bílek vedle třeba Teplic, Blšan, Jihlavy či Zlína vedl také Ružomberok, Dinamo Tbilisi, Astanu a kazašskou reprezentaci. "Zatímco Ivan Hašek si vytyčil cíl směrem k postupu na mistrovství světa 2026, Michal Bílek přichází s dlouhodobou vizí usilovat nejenom o postup na příští mistrovství Evropy v roce 2027, ale zabojovat také o účast na letní olympiádě v roce 2028," zakončil Brabec.