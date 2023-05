Fotbalová Plzeň bude kromě nového majitele hledat i nového kouče. Po sezóně skončí Bílek

Připomeňme, že tandem Bílek-Horváth přišel na západ Čech v květnu roku 2021 poté, co se Viktoriáni rozloučili se slovenským stratégem Adrianem Gulou. Tehdy sezónu sice dokončil až na pátém místě ligové tabulky, v následné sezóně 2021/22 to však byla mistrovská jízda, která pokračovala jízdou do základní skupiny Ligy mistrů. V ní se utkala Plzeň s giganty jako Bayern Mnichov, Barcelona a Inter Milán, přičemž v této společnosti neměla žádnou šanci na postup, a to ani do Evropské ligy ze třetího místa.

"V první řadě bych chtěl Michalu Bílkovi poděkovat. Přišel k nám ve chvíli, kdy se nám nedařilo, a byli jsme ve velkých problémech. Dokázal celý tým zmobilizovat, zachránit sezonu a v té nadcházející nás dovedl jak k senzačnímu mistrovskému titulu, tak i účasti v prestižní Lize mistrů,“ nechal se slyšet majitel Západočechů a zároveň generální ředitel klubu Adolf Šádek, jenž pokračoval: "Prožili jsme s Michalem neuvěřitelně silný příběh, který se nesmazatelně zapsal do klubové kroniky, a on na tom měl obrovskou zásluhu. Nyní jsme se však rozhodli, že se naše cesty rozdělí a nebudeme uplatňovat opci. V tomto kontextu se budou po sezoně řešit i zbývající členové realizačního týmu."

Dodejme k tomu, že vedle Pavla Horvátha jsou po boku Michala Bílka v Plzni ještě Marek Bakoš a Matúš Kozáčik.

V právě vrcholící sezóně 2022/23 se sice nejprve Plzni dařilo a ještě po konci podzimu se zdálo, že by mohla mít šanci na obhajobu titulu. Jenže od začátku jara tohoto kalendářního roku se svěřencům Michala Bílka vůbec nedařilo a několikrát překvapivě ztratila. Oproti jednomu prohranému zápasu na podzim si Plzeň na jaře připsala hned šest porážek. Proto to tak v současnosti s největší pravděpodobností vypadá na konečné třetí místo, přičemž aktuálně ztrácí na vedoucí Spartu 13 bodů, na druhou Slavii pak 11.

"Náš cíl je jasný, chceme sezonu dohrát co nejlépe, tedy posbírat co nejvíce bodů, zajistit si definitivně třetí příčku zaručující účast v evropských pohárech a důstojně se rozloučit jak s celým fotbalovým ročníkem, tak i s trenérem Michalem Bílkem," zakončil ve svém prohlášení Šádek, jenž navíc kromě trenéra ještě hledá nového majitele.