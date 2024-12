Plzeň se ctí padla s Manchesterem United, Slavia si zadělala na problém. Boleslav naopak slaví

Přestože se Manchesteru United v poslední době nedaří, jak by si tento velkoklub představoval a to ani pod novým portugalským koučem Amorimem, byli to právě i tak favorizovaní hosté, kteří zpočátku po většinu času na svých kopačkách drželi míč, ovšem pětičlenná plzeňská defenziva dlouho držela Rudé ďábly na uzdě. Přečkala například přečíslení tři na jednoho, které hosté nevyřešili nejlépe a proto se tak dočkali prvního zakončení až ve 31. minutě, kdy se hlavní hostující hvězda Fernandes rozhodla ke střele na vzdálenější tyč, kterou se gólmanovi Jedličkovi podařilo vyrazit.

Viktoriáni se před vyprodanou Doosan Arenou nechtěli nikterak zahanbit a i oni si během první půle vypracovali tři pasáže, během kterých vyvinuli na soupeře tlak. Ve 43. minutě z toho vznikl závar, z něhož zahrozil jeden z nejaktivnějších Plzeňanů Souaré, jenž svým technickým zakončením střílel jen těsně vedle vzdálenější tyče.

Navzdory tomu, že více na balonu byli doposud hosté, byli to nečekaně domácí, kterým se na začátku druhé půle povedlo soupeře dokonale zaskočit. Jen tři minuty po návratu na hřiště totiž gólman Onana vyrobil při rozehrávce hrubku, kterou využil Šulc ve spolupráci s Vydrou, přičemž právě druhý jmenovaný nakonec vše zakončil střelou zblízka do odkryté branky, 1:0 pro Plzeň.

Plzeňská euforie z nečekaného vedení však vydržela jen do 62. minuty, kdy se představil střídající Höjlund tím nejlepším možným způsobem, když vyrovnal pohodlným doklepnutím po odrazu od bránícího Markoviče na 1:1.

Právě střídání o konečném výsledku tohoto zápasu nakonec rozhodla, naopak Západočechům ke kýženému bodovému úspěchu nepomohl ani navrátilec Adu, který na hřiště přišel v 72. minutě. I když se Adu jakkoli snažil, třeba přihrál do další šance Vydrovi, ale ten se tentokrát do střeleckých análů nezapsal. Pět minut na to se zase jednou zaskvěl gólman Jedlička, když dokázal vychytat unikajícího Mounta, dalšího střídajícího hráče. Vzájemný souboj pak plzeňský gólman vyhrál i v 86. minutě. O dvě minuty později už ale byl Jedlička překonán, stalo se tak po signálu při rozehrávce přímého kopu, který měl na starosti Fernandes, který přihrál nečekaně po zemi na nikým nehlídaného Höjlunda, jehož náběh nezachytil před tím střídající Sojka a bylo tak hotovo, 1:2 pro Manchester United.

Slavia potvrdila bídnou formu v Evropě a postup se jí vzdaluje

Po třech duelech s Bilbaem, Frankfurtem a Fenerbahce Istanbul, ve kterých slávisté prohráli, se sešívaní nyní snažili tuto nelichotivou šňůru konečně ukončit a tím si tak vytvořit naději na postup do jarní fáze soutěže. Jenže ani domácí duel proti Anderlechtu Brusel Pražanům nevyšel.

Už po osmi minutách hry bylo jasné, že ani tentokrát nečeká svěřence kouče Jindřicha Trpišovského nic jednoduchého, jelikož tehdy přišla chybná rozehrávka gólmana Kinského, se kterou Zafeiris mohl pramálo co dělat a poté, co o míč přišel, se do zakončení řítil Angulo, který nakonec technickou střelou otevřel skóre, 0:1 pro Anderlecht.

Pražané se rychlé odpovědi na neštěstí pro ně nedočkali a to je nakonec mrzelo, když ve 31. minutě přišla druhá přesná bruselská trefa. Stalo se tak poté, co Vázquez vyhrál souboj s Douděrou, aby pak poslal míč Verschaerenovi a právě tento belgický záložník tak střelou k tyči zasadil slávistům druhou ránu, 0:2.

Úspěchu se slávisté dočkali až v 58. minutě zápasu, kdy se po Provodově rohovém kopu míč dostal k Chorému, který se postaral o hlavičku vedoucí ke snížení na 1:2. Nemusel zůstat jen u jednoho gólu, za chvíli mohl přidat klidně další, ale neuspěl. A protože se přidat gól nepodařilo až do závěrečného hvizdu nikomu, stav 1:2 vydržel bohužel až do konce a sešívaným se tak výrazně komplikuje cesta za vysněným postupem.

Jedinou čtvrteční českou radost přinesla Mladá Boleslav, navázala na výhru proti Betisu Sevilla

Fotbalisté Mladé Boleslavi se ve druhé půlce ligové fáze Konferenční ligy až nečekaně zvedli a nečekaně tak pomalu jako jediní pozvedávají momentálně český prapor v evropských pohárech. I když ze začátku prohráli s FC Noah, Luganem a Guimaraesem, po nečekané výhře nad Betisem Sevilla si nyní vyšlápli i na polský Bialystok a drží tak naději na postup.

Středočeši mohli otevřít skóre duelu s polským soupeřem jen krátce po výkopu, jelikož Diéguez svou malou domů překvapil vlastního gólmana Abramowicze, jenž mířil na opačnou stranu. Málem se tak k doklepnutí do branky dostal Ladra. I když se následně Bialystok mohl pyšnit kontrolou hry, museli se mít neustále na pozoru, protože domácí hrozili z brejkových příležitostí. Jednu takovou měl třeba v 11. minutě Mareček, který nakonec z nadějné pozice jenom přestřelil.

Po většinu času se toho ale na mladoboleslavském stadionu příliš zajímavého nedělo, až po půlhodině hry se na to nemohl dívat hostující kapitán Imaz, jenž vystřelil nepřesně z první. Stejně jako ve všech předešlých zápasech této soutěže, tak ani v tomto se Středočechům nepovedlo skórovat v prvním poločase.

A tak se o to pokoušeli v poločase druhém. Nejprve se o to pokusil Kušej, na nějž míč prodloužil střídající Vojta, po zakončení z mírného úhlu mezi nohy ale gól nepadl, gólman Abamowicz Kušejův pokus mezi nohy dokázal ztlumit. Blízko byl ke skórování v 52. minutě i Stránský, k němuž se dostal balon od polského gólmana poté, co jej vyrazil po předešlé Ladrově střele. Protože byla ale Stránský zrovna v pádu, dorážka se mu nevydařila podle představ. Na druhé straně se chvíli na to představil Sáček svou prudkou střelou, se kterou si ale brankář Trmal poradil.

Naštěstí pro Boleslav se utkání nevydařilo jinak nejlepšímu střelci Konferenční ligy Pululuovi, který má jinak na svém kontě už pět branek. Střelecky aktivní byl spíše kapitán Imaz, ale ani v 67. minutě svou střelou z úhlu neuspěl. Mladoboleslavští nadále pokračovali ve svém čím dál lepším výkonu a nakonec přeci jenom jejich výkon vyvrcholil v 76. minutě tím nejlepším možným způsobem. Právě tehdy se Kušejovi podařilo vybojovat balon zpátky až v hloubi pole, poté ho předal Vydrovi nacházející se na hranici šestnáctky a ten s nabídnutou příležitostí jako na podnose už nepohrdl, když nechytatelně zakončil pod víko.

Hlídání jednobrankového náskoku se Boleslavi následně nakonec podařilo. Jednak pět minut před koncem byl blízko vyrovnání Nené, který po rychlém zpracování naštěstí mířil jen doprostřed branky, kde byl připravený Trmal. Navíc byl v závěru vyloučen hostující Diéguez poté, co udeřil loktem do Kušeje.

Konečné výsledky fotbalové Evropské ligy UEFA (12.12.2024):

Viktoria Plzeň – Manchester United 1:2 (0:0)

Branky: 48. Vydra – 62. a 88. Höjlund. Rozhodčí: Barbu – Artene, Bucsi - Popa (video, všichni Rum.). ŽK: Rashford, de Ligt, Mazráví (všichni Manchester). Diváci: 11 320 (vyprodáno)

Plzeň: Jedlička – Cadu (78. Havel), Dweh, Markovič, Jemelka, Souaré – Červ, Kalvach, Šulc – Vydra (86. Sojka), Vašulín (71. Adu). Trenér: Koubek

Manchester: Onana – Mazráví, de Ligt, Martínez – Dalot (81. Garnacho), Casemiro (81. Ugarte), Fernandes, Malacia (61. Antony) – Diallo, Rashford (56. Höjlund) – Zirkzee (61. Mount). Trenér: Amorim

Slavia Praha – Anderlecht Brusel 1:2 (0:2)

Branky: 58. Chorý – 8. Angulo, 31. Verschaeren. Rozhodčí: Papapetru – Petropulos, Aptosoglu – Evangelu (video, všichni Řec.). ŽK: Douděra, Lingr – Leoni, Simič, Dolberg. Diváci: 19 167

Slavia: Kinský – Holeš (88. Fila), Ogbu, Bořil (78. Lingr) – Douděra (63. Jurásek), Zafeiris, Oscar, Diouf – Schranz (63. Chytil), Provod – Chorý. Trenér: Trpišovský

Anderlecht: Coosemans – Foket (87. N'Diaye), Jörgensen, Simič, Augustinsson – Verschaeren (46. Dreyer), Dendoncker, Rits, Leoni – Vázquez (73. Dolberg), Angulo (67. Amuzu). Trenér: Hubert

Konečný výsledek fotbalové Konferenční ligy UEFA (12.12.2024):

FK Mladá Boleslav – Jagiellonia Bialystok 1:0 (0:0)

Branka: 76. Vydra. Rozhodčí: Dickinson – Connor, Bell – Clancy (video, všichni Skot.). ŽK: Stránský, Suchý, Vojta, Kušej, Pulkrab, Brännström (trenér) – Nené, Imaz, Diaby-Fadiga, Sáček. ČK: 90.+6 Diéguez (Bialystok)

M. Boleslav: Trmal – Král, Suchý, Králik – Mareček, Vydra, Sakala (46. Vojta), Stránský (90.+9 Matějovský), John (81. Fulnek) – Kušej, Ladra (90. Pulkrab). Trenér: Brännström

Bialystok: Abramowicz – Sáček, Skrzypczak, Diéguez, Stojinovič (55. Polak) – Kubicki (88. Silva), Nené – Hansen (73. Villar), Imaz, Čurlinov – Pululu (73. Diaby-Fadiga). Trenér: Siemieniec