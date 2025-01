Ve středu už za Tottenham? V Anglii mají přestup Kinského ze Slavie do Londýna za hotový

Právě podle Sky Sports měl už v Londýně jednadvacetiletý talentovaný český gólman absolvovat vstupní zdravotní prohlídku a pokud nevyvstanou nějaké komplikace, měl by být jeden z největších přestupů v historii českého fotbalu potvrzen ještě během víkendu. Jak informuje Sky Sports, Kinský by měl do anglické metropole přijít za 12,5 milionů liber, což je v přepočtu zhruba 380 milionů korun. Server The Athletic pak k tomu dodává, že by se měly obě strany dohodnout na smlouvě do roku 2030.

A na svůj premiérový start v tomto svém případném novém působišti by Kinský nemusel čekat nijak dlouho. Mohl by se objevit v brance už ve středu v semifinále anglického ligového poháru proti Liverpoolu. Zkrátka premiéra jako hrom.

Není divu, že se právě Tottenham nutně zajímá o brankáře, jelikož jeho jednička, Ital Guglielmo Vicario, má od listopadu zlomený kotník. Jeho náhrada, šestatřicetiletý Angličan Fraser Forster, je v současnosti také ve stavu nemocných, ale když chytal, zrovna tottenhamské fanoušky neoslňoval. Poslední zápas Londýňanů proti Newcastlu v rámci 20. kola anglické Premier League tak musel odchytat americký brankář Brandon Austin, jenž v klubu doposud nastupoval za juniory.

Pro Kinského se jedná o raketový kariérní vzestup, vždyť ještě během minulé sezóny coby hostující fotbalista hrál v Pardubicích, s nimiž bojoval o ligovou účast. Po zranění Jindřicha Staňka během loňského Eura se ale stal oporou pražské Slavie a odchytal všech 19 ligových zápasů během loňského podzimu, v nichž inkasoval pouze sedmkrát a dvanáctkrát vychytal čisté konto. I proto tak Slavie aktuálně vede ligovou tabulku o sedm bodů před druhou Plzní.

Londýnským Kohoutům jistě imponovalo Kinského sebevědomí, ale nepochybně i výborná práce s míčem a rozehrávkou. To jsou přesně ty atributy hry, kterou potřebuje kouč Angeho Postecoglua pro praktikování své taktiky zakládající se na precizní výstavbě útoku.