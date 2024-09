Plzeň dvakrát v zápase s Frankfurtem prohrávala. V závěru dvěma brankami šokovala soupeře

Svěřencům kouče Miroslava Koubka se nikterak nerozklepala kolena z atmosféry na stadionu Eintrachtu Frankfurt, který byl zaplněný do posledního místečka navzdory hustému lijáku, jenž duel doprovázel. To byla první skutečnost, která dávala tušit, že by z toho mohl být pro Viktorku slušný výsledek. Očekávaný úvodní tlak ze strany německého celku totiž nepřišel. Až v 17. minutě se dostal do nadějné střelecké pozice Matanovič, s jehož následnou střelou si ale gólman Jedlička, jenž dostal po předešlých nevýrazných výkonech Mariána Tvrdoně po čase zase příležitost, snadno poradil a to i díky jeho dobře zvolenému postavení.

Domácímu Frankfurtu začal následně dělat problémy plzeňský vysoký presink, díky čemuž se tak čím dál častěji dostávali Západočeši před branku soupeře. Proto tak z toho všeho vzešla pro domácí fanoušky nečekaně vyrovnaná hra.

Byli to však domácí, kterým se podařilo otevřít skóre. Stalo se tak ve 38. minutě po kombinaci, přičemž na konci této akce byl zakončující Etikité, jenž byl stále více vidět, 1:0 pro Frankfurt. Pro Viktoriány to byl při nejmenším zpočátku těžký direkt poté, co dokázal hrát dosud vyrovnanou partii, a chvíli trvalo, než se z toho oklepal. Znát to bylo třeba na Kalvachovi, jenž za chvíli chyboval v obraně, čehož ale naštěstí tehdy nedokázal využít zakončující Matanovič, jenž opět trefil brankáře Jedličku.

Z vedoucího frankfurtského gólu se ale přeci jenom plzeňští oklepali rychle, jelikož ve 41. minutě se zpoza vápna rozhodla k přízemní střele k pravé tyči branky gólmana Santose současná opora plzeňských Šulc a ten se tak tedy postaral o rychlé vyrovnání na 1:1.

I ve druhé půli pokračovali domácí nadále se svými kombinacemi na krátko, kterými se snažili přibližovat se k soupeřově brance. Ovšem v úvodu druhého dějství to k úspěchu nevedlo. To na druhé straně mohli jít Západočeši do vedení, jenže to museli využít přečíslení dva na jednoho, kdy dopředu šel tandem Vydra-Adu, přičemž tečovaná střela druhého jmenovaného do branky nedoputovala a Viktorka se tak musela spokojit s rohovým kopem.

Tato neproměněná šance nakonec za chvíli hosty mrzela, jelikož se v 62. minutě opět na hřišti ukázal aktivní Ekitiké, jenž bez toho aniž by se díval, vyslal přesný křižný pas na druhou stranu hřiště na nabíhajícího Ebimbého a právě tento před chvílí střídající hráč přesně zakončil na 2:1. Pro Plzeň se jednalo o nejtěžší pasáž v zápase, protože pět minut na to se povedlo Kristensenovi propálit vše, co mu stálo v cestě a zvýšit tak na 3:1.

Už to tak vypadalo, že si toto vedení domácí v klidu kontrolovaně pohlídají a že to Viktoriáni budou mít těžké, přestože se snažili, ovšem při svých příležitostech neuspěli ani Adu, jenž přestřelil, ani Vašulín, jenž se snažil dostat ve skluzu do zakončení v malém vápně.

Jenže přišla na řadu 86. minuta a Adu dal svou přesnou trefou hostům naději na bodový zisk a na navázání na dosud slušné výsledky českých klubů v Evropě. A skutečně se tak podařilo. Ve třetí minutě nastavení se totiž po trměvrmě před brankou domácích nejlépe zorientoval jinak sváteční střelec Jemelka a právě on se tak svou jistě dosud životní trefou postaral o konečnou remízu 3:3.

Samotný Jemelka pochopitelně po zápase neskrýval nadšení. "Jsem strašně rád, že jsem mohl pomoci týmu, protože první inkasovaný gól šel za mnou. Jsem rád, že jsme urvali bod. Vydřeli jsme to, jsem pyšný na celý tým, že jsme to za stavu 3:1 nezabalili a dotáhli aspoň do té remízy. Trochu jsem tomu věřil," nechal se slyšet.

Kouč Miroslav Koubek si byl pak po zápase vědom, že se jedná o cenný výsledek. "Jsme spokojeni a já jsem na mužstvo na rozdíl od víkendu velmi pyšný. Viděl jsem v zadních řadách Frankfurtu nejistotu a potom se může stát leccos. Nebyl to suverénní obranný výkon soupeře. Mají skvělou ofenzivu, ale cítil jsem, že můžeme udeřit, když budeme aktivní a v dobrém počtu lidí. Byly tam velmi dobré akce už před těmi dvěma brankami," vyprávěl po zápase spokojený stratég.

Konečný výsledek zápasu 1. kola fotbalové Evropské ligy (26.9.2024):

Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzeň 3:3 (1:1)

Branky: 38. Ekitiké, 62. Dina Ebimbe, 67. Kristensen – 41. Šulc, 86. Adu, 90.+3 Jemelka. Rozhodčí: Balakin – Berkut, Matyaš (všichni Ukr.) – Pairetto (video, It.). Bez karet. Diváci: 56 500

Frankfurt: Santos – Kristensen (85. Collins), Tuta, Theate, Nkounkou – Knauff (60. Dina Ebimbe), Schirí, Dahúd (71. Larsson), Marmúš – Ekitiké (71. Bahoya), Matanovič (60. Šajbí). Trenér: Toppmöller

Plzeň: Jedlička – Cadu (82. Jirka), Dweh, Markovič, Jemelka, Havel – Červ (76. Sojka), Kalvach (82. Paoš), Šulc – Adu, Vydra (71. Vašulín). Trenér: Koubek