Američané se začali loučit s Carterem, Trump myslí jen na sebe

Smuteční ceremonie potrvají celkem šest dní. V sobotu odstartovaly jízdou kolony z Carterova rodiště Plains ve státě Georgie do hlavního města tohoto státu Atlanty, informovala BBC. Tam ostatky zůstanou, než začne jejich plánovaný přesun do Washingtonu.

Následující dva dny bude tělo umístěno v prezidentské knihovně. V úterý 7. ledna je v plánu přesun do Washingtonu, kde bude tělo po dobu dvou dnů vystaveno v rotundě Kapitolu. Samotný smuteční obřad se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna ve washingtonské katedrále.

Obřadu se zúčastní končící prezident Joe Biden, který i na žádost zesnulého dostane slovo. Očekává se i účast dalších žijících exprezidentů, například Baracka Obamy a Billa Clintona, jehož zřejmě doprovodí manželka Hillary.

Účast již potvrdil i zvolený prezident Donald Trump, vítěz listopadových voleb. Zároveň si ale na své sociální síti Truth Social postěžoval, že kvůli Carterovu úmrtí zřejmě budou na jeho inauguraci, která se koná v pondělí 20. ledna, staženy americké vlajky na půl žerdi.

"Kvůli smrti prezidenta Jimmyho Cartera možná bude vlajka - vůbec poprvé při inauguraci budoucího prezidenta - stažena na půl žerdi. Nikdo to nechce vidět a žádnému Američanovi se to nemůže líbit," napsal Trump a dodal, že demokraty to těší, protože nemilují Ameriku a myslí jen na sebe.

Carter byl před smrtí na konci loňského prosince nejstarším žijícím americkým prezidentem, bylo mu 100 let. Hlavou státu byl od ledna 1977 do ledna 1981. Mandát se mu v souboji s Ronaldem Reaganem obhájit nepodařilo. Předtím byl také guvernérem Georgie.