Počasí: Česko zasáhne silný vítr

Britský premiér Keir Starmer navrhl, že by obézní nezaměstnaní mohli dostávat léky na hubnutí ve formě injekcí, aby jim to pomohlo snadněji se vrátit na pracovní trh. Tento krok by podle Starmera mohl mít pozitivní dopad jak na britské hospodářství, tak na zdravotnický systém NHS.