Dlouhodobá předpověď počasí: Česko čeká bouřlivé jaro, jaké bude léto?

Poslední dubnový týden budou denní maxima dosahovat zhruba 20 stupňů a bude převážně jasno až polojasno. V podobném duchu se ponese i první týden v květnu, na jehož konci se ale opět ochladí.

Teploty na několik dní klesnou k 15 stupňům a objeví se přeháňky nebo déšť. V průběhu druhého květnového týdne se ale opět oteplí a teploty vyrostou až na 23 stupňů.

Zde se s drobnými výkyvy udrží po zbytek měsíce, jasné počasí ale bude střídat zvýšená oblačnost a místy se objeví i bouřky, ukazuje předpověď počasí serveru AccuWeather.

V červnu budou teploty stoupat pozvolna. První dva týdny vyrostou až na 24 stupňů a bude jasno až polojasno. Od třetího červnového týdne se začnou místy objevovat přeháňky, teploty ale vyrostou až na 26 stupňů.

Ke konci června a na přelomu července se o pár stupňů ochladí, objeví se přeháňky a bouřky. Poté teploty opět vyrostou nahoru a začnou šplhat ke 30 stupňům.

Tropy by se podle předpovědních modelů měly objevovat častěji než je tomu obvyklé. Centrum pro predikci počasí NCEP předpovídá, že letošní léto by mělo být teplejší než to loňské.

Průměrná teplota by tak mohla v průběhu července a srpna přesahovat 23 stupňů, což by znamenalo, že by šlo v Česku o nejteplejší léto v historii měření. Sezónní modely dokonce odhadují, že by mohly tropy pokračovat i v září.