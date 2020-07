Klimatolog hodnotí letošní léto. Pětiletá suchá epizoda skončila?

Současná situace naznačuje, že by sucho v hlubších vrstvách půdy nemělo Česko trápit alespoň v následujících týdnech. Nicméně tendence k suchu jsou za posledních 30 let častější a bývá intenzivnější, řekl v rozhovoru pro ČTK.

Podle něj ani pětiletá suchá epizoda není kontinuální. "Vždy přišla srážková epizoda, která půdní sucho vymazala, ale kvůli následujícímu průběhu počasí se celkem brzy vrátilo. Například v srpnu 2015 spadlo 100 milimetrů během pár dnů. Bohužel už v říjnu se sucho opět rozvinulo na většině území republiky. Podobně to bylo i loni v květnu, který byl chladný a srážkově bohatý, ale pak přišel rekordně teplý červen a sucho opět dominovalo. Nyní je situace jiná. Srážková epizoda trvá již dva měsíce a hlavně teploty jsou průměrné," uvedl Zahradníček. Dodal, že s výjimkou severozápadu Čech je Česko z nejhoršího venku, protože se dobře doplňují jak povrchové, tak podzemní zdroje vody.

Předpověď výskytu sucha má stabilní charakter. Většina území bude mít v půdě obvyklé, nebo vyšší hodnoty vody v půdě. Proč SZ Čechy ne? 1. Výrazně menší úhrny srážek oproti zbytku ČR. 2. Srážkový stín Krušných hor 3. Poměrně velmi vysoký podíl vysýchavých (často písčitých) půd. pic.twitter.com/cGhVzomNKs — www.intersucho.cz (@Intersucho) July 20, 2020

Právě průměrné letní teploty jsou letos velkým rozdílem proti předchozím letům, kdy panovaly velkou část léta tropické teploty. Ty byly hlavní příčinou intenzity sucha. "Podílí se na něm nejméně z poloviny. Z krajiny se potom vypařuje více vody. Tedy i kdyby pršelo stále stejně, tak jen samotné teploty mohou způsobit, že bude vody v půdě méně než v minulosti," zdůraznil Zahradníček.

Průměrné teploty meteorologové předpovídají i pro další týden, odpoledne by se měly pohybovat okolo 25 stupňů. "Letošní léto lze označit po několika letech za normální a odpovídá klimatu střední Evropy. Takové jsme prožívali před 20 až 30 lety, ale po sérii horkých letních období jsme na to zapomněli, zejména po poslední dekádě. Léto se navíc otepluje nejrychleji ze všech ročních období. Léta 2015, 2018 a 2019 byla tři nejteplejší v historii měření," poznamenal Zahradníček. Znatelně roste i průměrná roční teplota, což dávají klimatologové do souvislosti s globální změnou klimatu.

V předchozích suchých a horkých letech převažoval vliv blokujících tlakových výší, které nepřály dynamice počasí a nepouštěly na české území proudění ze západu. To je vlhčí a chladnější. "Letos v květnu nastoupila typická medardovská cirkulace ještě silnější než ji známe z minulosti," uvedl Zahradníček.

Zatímco letošní letní počasí v Česku lze označit za normální a příjemné, globálně je letošní rok rekordně teplý a extrémní teplo zažívají na Sibiři. "Dlouhodobě se oteplují rychleji vyšší zeměpisné šířky a nejvíce Arktida," řekl Zahradníček. Středoevropské klima zůstane variabilní, modely ale předpokládají častější vlny sucha a horka či zim beze sněhu.